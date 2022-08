El Congrés dels Diputats ha convalidat aquest dijous el reial decret llei 13/2022 pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi i autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat. El nou sistema, pactat entre el Govern central i els agents socials, busca que els autònoms cotitzin en funció dels ingressos reals i entrarà en vigor a partir del gener del 2023, de manera gradual. La convalidació del decret ha tirat endavant al Congrés amb 260 vots a favor (entre els quals s’han sumat els del PP), 64 en contra (entre els quals, els de Vox i Ciutadans) i 25 abstencions. El text es tramitarà com a projecte de llei per procediment d’urgència i durant aquest tràmit podrà incorporar esmenes dels grups parlamentaris.

El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha defensat que la reforma del règim especial de treballadors autònoms (RETA) implantarà un sistema de cotització «més just, flexible i equitatiu» per als treballadors per compte propi. Després de la votació, les organitzacions d’autònoms que van participar en la negociació del decret han expressat la seva satisfacció. «És bo que hagi tingut el suport majoritari de la Cambra, que ara ha decidit tramitar-lo com a projecte de llei», ha valorat el president de l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor.

La reforma suposa la posada en marxa d’un sistema de cotització transitori per al 2023, 2024 i 2025 conforme a 15 trams de rendiments nets i amb quotes a la Seguretat Social que aniran disminuint per als trams inferiors al salari mínim (SMI), que es mantindran per als trams intermedis i que augmentaran per als superiors a 1.700 euros mensuals. El tram més baix (per a rendiments iguals o inferiors a 670 euros mensuals) parteix d’una quota de 230 euros el 2023 per passar a 225 euros el 2024 i a 200 euros el 2025, mentre que el tram més alt (per a rendiments superiors a 6.000 euros) parteix d’una cotització de 500 euros l’any que ve, que pugen a 530 el següent i se situen en 590 al final del període.