El sector logístic segueix en el centre de l’activitat econòmica postpandèmica. Un estudi de la consultora CBRE ha destacat aquest dijous que els projectes immobiliaris clau en mà s’han disparat a Catalunya en el marc d’una evident falta d’alternatives d’inversió. Segons CBRE, la contractació d’aquests projectes ha arribat a 162.860 metres quadrats en el primer semestre, pràcticament la meitat dels 392.883 metres quadrats transaccionats en aquest període.

«Aquesta tendència ha provocat una modernització del parc industrial i logístic de Catalunya», ha assegurat el director d’Industrial i Logística de CBRE Barcelona, David Oliva. L’aposta pels projectes clau en mà ha suposat una creixent robotització de les naus. «Cada vegada més, els operadors i ‘retailers’ demanen naus d’última generació que comptin també amb certificats de sostenibilitat, plaques solars o carregadors de vehicles elèctrics per reduir l’empremta de carboni», ha afegit Oliva. El resultat és que els costos de construcció s’han incrementat molt, així com les rendes destinades per part dels inquilins.

La falta de sòl logístic també ha provocat un increment de les naus multinivell. La promoció d’aquest tipus de projectes, generalment d’entre 21 i 24 metres d’altura, és una tendència creixent a la primera corona de Barcelona. Aquest tipus de projectes són ja una realitat en mercats com el Japó, França o el Regne Unit, ja que permeten maximitzar l’ús del sòl disponible en ubicacions interessants per als operadors logístics. Segons l’últim ‘Butlletí Econòmic de la Construcció’, el preu d’una nau industrial de dues plantes supera actualment els 1.300 euros el metre quadrat, uns 60 euros més que fa un parell d’anys.

El creixement del comerç electrònic també ha provocat la transformació d’espais industrials en naus logístiques. Alguns dels casos més rellevants han sigut la reconversió de les fàbriques de General Cable a Montcada i Reixac i de Bacardí a Mollet del Vallès a centres logístics, actualment operats per Amazon, destaca CBRE.

«La reconversió d’aquests espais permet modernitzar el parc industrial i logístic de Catalunya, amb naus més eficients i sostenibles. Al seu torn, aquest fet millora la implantació d’empreses en diferents municipis pròxims a Barcelona», ha destacat el director d’Industrial i Logística de CBRE Barcelona.

