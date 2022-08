Després de mesos inactiva, Norwegian tornarà a tenir presència física a Barcelona. L’aerolínia, que va decidir l’any passat tancar diverses bases i acomiadar prop de 1.000 treballadors per la delicada situació econòmica que travessava, ha anunciat aquest dijous que recuperarà l’activitat almenys a la capital catalana. Però ho farà amb un 10% dels treballadors que tenia llavors i només els mesos que dura, per a aquest sector, la temporada d’estiu, entre abril i octubre.

Segons un comunicat, l’objectiu de l’aerolínia és reforçar la connectivitat entre la ciutat i els països nòrdics, mercat prioritari per a aquesta companyia, amb seu a Noruega.

Per ara, el pla és que aquest centre d’operacions estacional ja funcioni de cara a l’estiu de l’any que ve amb dos avions i entre 60 i 70 treballadors (en funció de les freqüències que decideixi oferir finalment), un terç d’ells pilots i la resta, tripulants. Aquesta base, segons explica Norwegian i recull l’agència de notícies Efe, serà de curta ràtio, ja que la companyia va decidir també en plena crisi prescindir dels trajectes intercontinentals.

L’aerolínia no ha dit res, en canvi, sobre les bases que va tancar a les illes Canàries, per tant es dedueix que la companyia treballarà amb les dues bases permanents d’Alacant i Màlaga que es van salvar del tancament i amb aquest centre només obert a l’estiu a Barcelona. En total, això suposa que entre abril i octubre de l’any que ve hi haurà vuit avions seus dormint a Espanya: els dos de l’aeroport del Prat i sis repartits a parts iguals entre el País Valencià i Andalusia.

Amb tot, l’empresa també ha avançat que el 2023 preveu contractar 300 nous pilots i 500 nous tripulants de cabina i afegir 15 avions a la seva flota, que arribarà a les 85 unitats de Boeing 737. Aquest volum queda lluny, en qualsevol cas, de la xarxa de més de 150 avions que va arribar a tenir.

Pugen els ingressos, cauen els beneficis

Aquesta decisió estratègica s’emmarca en un moment de millora de la situació econòmica per a l’empresa, tot i que encara no del tot favorable. D’acord amb els resultats presentats per l’aerolínia aquest dijous, Norwegian va acabar el primer semestre de l’any amb uns ingressos onze vegades més alts que els del mateix període de l’any anterior (704 milions d’euros), però amb uns beneficis un 86% inferiors (22 milions d’euros). A més, en aquest cas, segons Europa Press, el deute financer net de l’empresa es va elevar un 58% entre gener i juny fins a situar-se en els 280 milions d’euros.

Aquest repunt, justifica la companyia, s’explica per l’ampliació de la flota i la depreciació de la corona davant el dòlar.