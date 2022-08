Els preus de l’energia a Europa s’han disparat des de la invasió de Rússia sobre Ucraïna, de la qual ahir es van complir sis mesos. Moscou ingressa ara un 89% més de diners que fa un any per exportar hidrocarburs a la Unió Europea, malgrat vendre-li un 15% menys de combustible. El bloc comunitari gasta actualment uns 13.916 milions d’euros al mes a comprar carbó, petroli i gas a Putin, davant els 7.330 milions de mitjana mensual que pagava fa un any, quan els preus començaven ja a disparar-se per l’augment de la demanda amb la recuperació econòmica després de la pandèmia. El càlcul emana de la sèrie d’Eurostat entre el març (mes d’inici de la guerra) i el juny del 2022 en comparació amb el mateix període del 2021.

La despesa mitjana mensual d’aquesta comparativa és similar a la que ofereix el Centre d’Investigació sobre Energia i Aire Net, que mostra que la UE ha pagat a Moscou 14.100 milions d’euros per carbó, petroli i gas des que les tropes russes van entrar a Ucraïna el 24 de febrer. Segons aquest institut amb seu a Hèlsinki, la despesa total en els sis mesos que han transcorregut des de la invasió se situa en 85.000 milions d’euros, a prop dels 102.000 milions d’euros que el bloc comunitari va pagar a Moscou en tot el 2021. Aquesta font d’ingressos per al Kremlin, unida a la caiguda de les importacions per les sancions internacionals, ha disparat el superàvit per compte corrent de Rússia fins a multiplicar-lo per més de 3 entre gener i juliol d’aquest any per arribar a una xifra de 166.600 milions de dòlars, segons les dades del Banc Central de Rússia.

Gas natural liquat

En la seva estratègia per garantir-se el subministrament i protegir-se davant la possibilitat que Vladímir Putin tanqui completament l’aixeta del gas a l’hivern, els Vint-i-set han omplert ja els seus dipòsits al 77,74% i s’han compromès a reduir el consum en un 15% per afrontar la imminent temporada de fred. També estan substituint el combustible que fluïa per gasoductes russos per gas natural liquat (GNL) que transporten barcos des de Qatar, Egipte i els Estats Units. Només aquest últim país va exportar 57 miliards de metres cúbics (bcm) a la UE en la primera meitat del 2022, davant els 34 bcm de tot el 2021. Però el GNL és un producte car respecte al gas de canonada. A més, des de l’inici de la guerra l’euro s’ha depreciat davant el dòlar fins al seu mínim en 20 anys, cosa que encareix encara més la factura. L’abril del 2008, un euro es canviava per 1,59 dòlars i ara es paga a 0,99.