El mercat immobiliari és inesgotable a causa de la demanda i a l'oferta. En canvi, les propietats més exclusives tenen més recorregut en el procés de la compravenda: els seus futurs propietaris són clients selectes. Idealista ha publicat aquest dijous el rànquing d'habitatges més cars d'Espanya. Aquests són els que pots trobar a les comarques gironines.

La casa Serinyana, a Cadaqués

No és un xalet qualsevol: és la casa Serinyana, també coneguda com a casa Blaua, a Cadaqués. Obra de l'arquitecte modernista Salvador Sellés Baró, va ser construïda el 1913. Es va posar a la venda el 2019 amb un preu de sortida de 22 milions d'euros, segons consta a Idealista. Malgrat la seva fastuositat i luxes, segueix sense trobar un nou amo i està en 'oferta': ara es ven per 15 milions d'euros. La casa se situa en el passeig marítim del poble, consta de 625 m² i va ser restaurada en els anys 80 del segle passat. Conserva intactes els elements ceràmics blaus que emmarquen portes i finestres (d'aquí el seu nom en català), el forjat dels balcons, els frescos dels sostres, el mosaic hidràulic del sòl, les rajoles estil 'art nouveau' i els llums de Murano.

Obra nova a Platja d'Aro per 15 milions

En la zona alta de Platja d'Aro hi ha una parcel·la de 7.989 metres quadrats i en ella s'erigeix aquesta vila privada de 1.754 m². Totes les habitacions tenen terrassa i vistes frontals a la Costa Brava. L'edificació té quatre plantes i en el nivell de la sala d'estar i el menjador hi ha una terrassa molt gran amb una piscina, «que sens dubte serà la part principal i favorita de la casa per a tots els seus habitants», indica l'anunci. Hi ha un què: l'immoble encara està en construcció i les imatges mostren el procés de les obres. No obstant això, la platja, amb accés privat, ja espera als nous amos.

Xalet a Lloret de Mar

Si et treuen de les mans les propietats anteriors i continues volent un habitatge de 15 milions d'euros, tens una alternativa: una finca en primera línia de mar a Punta Fenals, a Lloret de Mar. Està enclavada en un penya-segat, amb unes impressionants vistes al mar des de tots els racons de la finca. La finca té una extensió de terreny de 25.497 m², i la casa ocupa uns 1.700. Consta de cinc plantes escalonades amb una composició singular adaptades al terreny i «aconseguint una integració amb la naturalesa i unes vistes excepcionals al mar», detalla l'anunci. La finca consta de bosc i bonics jardins, un espai de terreny destinat a l'hort i un galliner. Quant a l'oci, disposa de piscina i de circuit de minigolf.

Xalet a Tossa de Mar

«Casa amb accés a cala privada», és el primer que destaca l'anunci d'aquest immoble en venda. Aquesta casa té 1.500 metres quadrats construïts i 10 dormitoris. Està situada en els penya-segats d'una de les millors zones residencials de la Costa Brava, Casa Blanca, a Tossa de Mar. «El seu disseny és veritablement únic amb infinites vistes al mar», diu la immobiliària que gestiona aquesta compravenda. Raó no li falta, les fotografies de l'anunci parlen per si soles. El preu ho corrobora: 12,9 milions d'euros.

Obra nova a Platja d'Aro

Una altra obra nova a Platja d'Aro, està per 12,5 milions d'euros. Està en construcció, per la qual cosa «la distribució estructural actual es pot adaptar al nou comprador», concreta l'anunci, que mostra 'renders' del projecte per a obrir la boca dels interessats. Es tracta d'una parcel·la molt àmplia i privada de 8.000 m² en una ubicació única, i la casa ho aprofita al màxim amb impressionants finestres i terrasses en cada planta, totes elles amb vista al resplendent Mediterrani.

Casalot al Baix Empordà

No només hi ha cases a la venda. En la lliga dels més rics també hi ha disponibles castells. «Impressionant castell emmurallat, de caràcter medieval, únic i singular», resa l'anunci del casalot que es ven a Foixà, al Baix Empordà. Preu de sortida: 10,75 milions d'euros, pots tenir «una propietat que desborda història per tots els racons, amb les seves diverses edificacions construïdes entre el s. XIII i el s. XVII, però totalment rehabilitades recentment, amb materials i acabats d'alta qualitat».