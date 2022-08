No és moment d’escarafalls, gresca, bullici ni optimisme. Tot i que en la renda variable sempre és possible aconseguir guanys fins i tot en conjuntures nefastes, la situació actual casa més amb prudències que amb festes. Les borses europees van acomiadar la setmana amb més vendes i pors davant les conseqüències de pujades de tipus més decidides del que s’esperava. La possibilitat d’elevar el preu dels diners en 75 punts bàsics pot tenir més efectes de segona ronda dels desitjats i frenar les confiances més del previst. L’Ibex es va deixar ahir l’1,51%, fins als 8.063,90 punts, en la seva vuitena sessió consecutiva de caigudes, la pitjor ratxa des de novembre del 2017. La reunió de banquers centrals de Jackson Hole obre noves incògnites. El president de la Fed, Jerome Powell, anuncia pujades de tipus per lluitar contra la inflació. El suport al creixement econòmic perd manxa. I l’arma de la política monetària té doble tall i contrapartides que s’anuncien «doloroses» per al ciutadà corrent. Menys creixement econòmic. El Dax alemany va baixar el 2,26, mentre que el CAC de la Borsa de París va aguantar gairebé en taules. La paritat entre dòlar i euro es manté, a l’espera de l’impacte de les decisions polítiques.