Díaz recolza les protestes sindicals davant la patronal per apujar el salari mínim

«El meu suport explícit a les mobilitzacions sindicals davant la patronal espanyola». Amb aquesta rotunditat, la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, va donar suport ahir a les mobilitzacions convocades pels sindicats per aquesta tardor davant el bloqueig de la negociació per elevar el salari mínim interprofessional. La també ministra de Treball va insistir que el Govern apujarà l’SMI «més que mai» davant la creixent inflació. «Li demanaria a la CEOE que es comprometi amb el seu país», va afirmar.

En el primer ple del curs acadèmic, Díaz va reiterar, com fa des de fa setmanes, que l’Executiu elevarà el salari mínim –actualment en 1.000 euros mensuals– i que en les pròximes setmanes es reunirà la comissió d’experts per analitzar la quantia a la qual hauria de pujar perquè al final de la legislatura arribi al 60% del salari mitjà espanyol. La vicepresidenta va demanar als agents socials que siguin conscients de «la situació» que s’està vivint davant la pujada de preus derivada de la guerra a Ucraïna.

«Crec que el senyor Garamendi sap molt bé el que està passant al nostre país, i bloquejar la negociació dels convenis col·lectius avui no és una bona recepta per a un país que necessita no només que els treballadors no ho passin malament, sinó que deixin de perdre poder adquisitiu», va demandar Díaz.

Reacció sindical

El missatge de la ministra va ser acollit molt favorablement pels sindicats, mentre que des de la patronal es va evitar abundar-hi amb comentaris. El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, va agraïr «profundament» la reflexió de la ministra en un context en què -va dir- els ciutadans viuen pitjor perquè els salaris no pugen el mateix que els preus. Després de participar en un acte del sindicat a Barcelona, ​​Álvarez va advertir les patronals CEOE i Foment del Treball que hi haurà un any de grans mobilitzacions «si no s’asseuen a negociar un acord integral per poder desenvolupar la negociació col·lectiva» a Espanya. «Els sindicats no permetrem que els salaris pugin el 3% quan la inflació està al 10%», va sentenciar Álvarez. «No té ni cap ni peus, no passa a cap país europeu», va dir, i creu que a partir del gener l’SMI hauria de ser de 1.100 euros mensuals.

Està previst que la Comissió d’Experts que assessora el Govern a partir de càlculs relacionats amb el salari mínim es reuneixi el 2 de setembre. Álvarez va considerar que el Govern hauria de treballar sobre la base d’«una combinació» entre els estudis dels experts i la inflació.