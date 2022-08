Alberto Balocco, president i conseller delegat de la coneguda empresa de dolços italiana Balocco, que elabora panettone, galetes i pastes, va morir aquest divendres junt amb un amic quan passejaven amb bicicleta a la zona alpina de Pragelato, a la regió de Piemont (nord), degut probablement a l’impacte d’un llamp, segons informen els mitjans italians.

El president de Balocco, una empresa familiar, va ser trobat a la carretera que ascendeix al refugi Assietta, a la zona de la Vall de Susa, juntament amb el seu amic Davide Vigo, de 55 anys.

Alberto Balocco, de 56 anys, és l’hereu de l’empresa que va fundar el seu avi el 1927 i en la qual treballen prop de 500 persones actualment.

Violent temporal

Segons els mitjans, un automobilista va trobar els cossos i va trucar als serveis mèdics, que hi van aconseguir arribar malgrat el violent temporal que afecta la zona, però els sanitaris no van poder reanimar els ciclistes, que utilitzaven una bicicleta elèctrica, segons el diari ‘La Repubblica’.

L’alcalde de Fossano, on es troba la fàbrica de Balocco, Dario Tallone, va dir que es tracta d’una «notícia dramàtica per a tothom» i va explicar que Alberto Balocco era «un gran empresari, com el pare», mentre que el president de la regió de Piemont, Alberto Cirio, va lamentar la mort d’un empresari que «és un símbol» per a la zona i que ha portat la tradició de la regió «a totes les cases dels italians».