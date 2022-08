El preu de la gasolina continua a la baixa i ja està a nivells de febrer

La gasolina va caure ahir per novena setmana consecutiva fins a registrar un preu mitjà d’1,586 euros el litre –aplicant el descompte de 20 cèntims del Govern–, el seu nivell més baix des del febrer passat, mentre que el gasoil va repuntar per primera vegada en dos mesos, i se situa en 1,616 euros.

Segons les dades difoses aquest dijous pel Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE), que recull el preu mig registrat en més d’11.400 estacions de servei espanyoles entre el 16 i el 22 d’agost, el preu dels dos carburants segueix per sota de la barrera dels 2 euros el litre fins i tot sense la bonificació pública.

Amb aquests valors, el cost de la gasolina descendeix un 0,7% en els últims set dies després de registrar la seva novena caiguda consecutiva, mentre que el gasoil és un 0,6% més car que fa una setmana, després de registrar el seu primer augment des de finals de juny.

Preus industrials

Pel que fa als preus industrials continuen instal·lats en una ratxa de pujades històriques -les més grans des de l’inici de la sèrie, el 1976- impulsats pels preus de l’energia, però al mes de juliol l’alça es va moderar per quart mes consecutiu fins a una taxa anual del 40,4%, per sota del pic del 47% marcat al març després de l’esclat de la guerra a Ucraïna i del 43,1% del juny, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).