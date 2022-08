El president de la Confederació Empresarial del País Valencià (CEV) i vicepresident de la CEOE, Salvador Navarro, ha criticat aquest divendres l’«arrogància» de la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, per mostrar el seu suport explícit a les mobilitzacions sindicals contra la patronal perquè apugin els salaris a Espanya.

Navarro, en declaracions a la cadena SER recollides per Europa Press, ha assegurat que no entén la postura de la vicepresidenta de «posar-se la primera a la manifestació» sindical, ja que el moment actual exigeix arribar a acords, «però amb consens, no amb el rodet».

El vicepresident de la patronal espanyola ha afirmat que la ministra Díaz demostra «poca empatia cap a les empreses» amb les seves manifestacions. «Són missatges demagògics. Aquest país és un país d’autònoms i de petites i mitjanes empreses i aquesta és la realitat», ha remarcat Navarro. El president de la patronal valenciana ha recordat a la ministra que els empresaris han fet esforços en els últims mesos i que ara és moment de tenir empatia amb ells davant els mesos complicats que s’acosten, gairebé d’«economia de guerra». En aquest sentit, ha denunciat la falta d’«empatia» de Yolanda Díaz i de la resta del Govern per no haver consensuat amb les empreses el decret d’estalvi energètic, convalidat ahir en el ple del Congrés.

«Negociar és voler les dues parts, no l’arrogància d’una vicepresidenta que pretén posar-se la primera (de la manifestació), però jo crec que són els missatges que vol llançar al seu públic», ha apuntat Navarro. El vicepresident de la CEOE ha assegurat que els empresaris necessiten pau social en els mesos vinents i ha defensat que la patronal mantindrà sempre la voluntat de diàleg, tot i que negociar, ha recordat, implica fer cessions.

Tardor de mobilitzacions

Al seu torn, també aquest divendres el secretari general d’UGT, Pepe Álvarez, ha confirmat que preveu que aquesta serà una tardor de «grans» mobilitzacions i conflictes, precisament si la CEOE no s’asseu a negociar un acord de caràcter integral que permeti revisar els salaris per ajustar-los al creixement de la inflació.

En una compareixença a l’Aragó, on Álvarez s’ha reunit, tal com assenyala l’Agència Efe, amb representants comarcals del sindicat, ha insistit que la revisió dels salaris és l’element «fonamental» de la política sindical al llarg del 2022, a l’entendre que no només permetrà garantir la capacitat adquisitiva dels treballadors, sinó que contribuirà a generar consum i ocupació.

Per aquesta raó, ha insistit a fer una crida a la CEOE per negociar un acord marc que permeti desbloquejar la negociació dels convenis col·lectius, paralitzats, ha advertit, en la seva «immensa majoria» malgrat les «propostes raonables» fetes pels sindicats.