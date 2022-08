Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha iniciat el servei del tercer tren de la línia Lleida – La Pobla de Segur després de superar satisfactòriament el període de proves tècniques i de circulació i d’haver rebut els permisos per poder circular i oferir servei comercial.

El nou tren permetrà millorar i reforçar la disponibilitat del servei, ja que evitarà els serveis alternatius per carretera que s’ofereixen quan alguna de les dues unitats és al taller per tasques de manteniment, ha informat FGC en un comunicat aquest dissabte.

Aquesta tercera fa 41 metres de longitud, té capacitat màxima per a 201 persones –104 assegudes–, està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda i disposa d’espais multifunció per a carros de nadons, bicicletes i cadires de rodes.