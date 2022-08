El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va defensar ahir que els projectes d’interconnexió de gas amb França (reprenent la iniciativa Midcat) i Itàlia (via un gasoducte submarí entre Barcelona i Livorno) són «compatibles» i «en cap cas s’ha de pensar en la substitució d’un per l’altre». Segons la patronal, el Govern ha «de liderar sense complexos» i insistir en el projecte Midcat, «absolutament compatible» amb el gasoducte submarí amb Itàlia. L’empresariat reacciona així a les recents paraules del cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, que va assenyalar que si França s’oposa a la interconnexió pel Pirineu, «per les dificultats que hi hagi en la seva política domèstica», l’opció serà Itàlia.

Sánchez Llibre va animar el presidentSánchez a buscar complicitats amb els governs italià i alemany, que s’ha mostrat obertament favorable al Midcat, per «convèncer» l’Executiu francès que «no posi traves a la construcció» d’aquesta connexió.