La morositat bancària continua sense aparèixer. Ni la crisi provocada per la pandèmia ni els problemes econòmics creixents que està causant l’espiral inflacionista han fet de moment que els impagaments de crèdits augmentin. La taxa de préstecs de cobrament dubtós va baixar al juny del 4,08% al 3,8% dels crèdits totals, de manera que va caure per sota del 4% per primera vegada des del gener del 2009 i arriba al nivell més baix des de les albors de la Gran Crisi Financera. Per posar-ho en perspectiva, el desembre del 2013 va arribar a assolir un màxim històric del 13,77% i el desembre del 2019, just abans de l’esclat del coronavirus, se situava al 4,78%.

Segons les dades que va publicar el Banc d’Espanya, la millora de la taxa va ser deguda al bon comportament dels dos elements que la formen. Així, els crèdits a empreses i famílies van augmentar un 0,9% respecte al maig, fins a 1,182 bilions d’euros.