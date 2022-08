El govern alemany es planteja, a mitjà termini, desvincular el preu del gas i de l’electricitat per evitar que, en cas d’un repunt de preus, es contagiïn entre si i en el marc d’una reforma del mercat energètic.

La proposta forma part d’un pla que està analitzant el Ministeri d’Energia i Protecció del Clima, el titular del qual, el verd Robert Habeck, ha accelerat la reducció de l’alemanya respecte a Rússia i la recerca d’alternatives al gas rus.

Segons el diari econòmic Handelsblatt, es tracta d’un pla a mitjà termini que trencaria amb el principi, defensat fins ara per Alemanya entre altres països europeus, de vincular el preu del gas al de l’electricitat. En cas d’un repunt del preu del gas, com passa actualment als països fortament dependents de Rússia, la factura energètica es dispara.

A Habeck, amb rang de vicecanceller al tripartit entre socialdemòcrates, verds i liberals del canceller Olaf Scholz, li correspon tirar endavant la transició cap a una energia verda i, alhora, tallar amb la dependència energètica respecte a Rússia.

Al febrer, amb l’inici de la invasió russa d’Ucraïna, els subministraments del gas rus representaven encara un 55% del total que importava Alemanya, mentre que el juny el percentatge havia baixat al 25% i ara se situa sobre el 15%, segons xifres recents del Ministeri d’Economia. Els enviaments procedents de Rússia s’han substituït principalment per gas de Noruega i Països Baixos.

Tot i el descens dels subministraments a través del gasoducte Nord Stream, Alemanya ha aconseguit fins ara mantenir el ritme de l’emmagatzematge dels seus dipòsits de cara a l’hivern.

Actualment, els dipòsits estan en un 81% de la seva capacitat, segons les xifres de divendres de l’Agència Federal de Xarxes alemanya -la Bundesnetzagentur-, de manera que s’estima que s’aconseguirà assolir la setmana que ve el 85%, el nivell que es preveia aconseguir per a octubre.

L’objectiu marcat per Habeck per garantir que no hi haurà escassetat de gas a l’hivern és del 95% al ​​novembre.

El revers de la medalla pel que fa als avenços del ministre d’Economia de Scholz és la controvertida taxa sobre el gas, que es carregarà a partir d’octubre sobre indústria i llars, i la normativa de la qual encara ha de ser revisada després de revelar-se que pot beneficiar empreses que generen ja guanys.

Fonts governamentals van admetre divendres que el Ministeri d’Economia i Protecció del Clima està analitzant com aplicar certes regulacions per garantir que la taxa serveixi per donar suport a només les empreses amb problemes de liquiditat.

La nova taxa ja topava amb crítiques de diferents fronts, incloses les mateixes files de la coalició de Scholz, mentre que l’oposició conservadora volia bloquejar-la al Parlament.

L’objectiu de la taxa, que Habeck defensa com a necessària, és pal·liar els efectes de la reducció de subministraments de gas rus en empreses com l’alemanya Uniper, de la qual depèn la seva distribució en municipis de tot el país, que s’han vist obligades a comprar gas a més preu d’altres proveïdors.

La taxa, establerta en 2,419 cèntims d’euro per quilovat/hora (kWh), comportarà costos addicionals de diversos centenars d’euros anuals a les llars alemanyes que consumeixen gas, un 49% del total.