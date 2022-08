El Govern central compensarà amb 46 milions d’euros els ens locals gironins

Abans que al març de 2020 un virus paralitzés el planeta, els ens locals gironins preveien ingressar els impostos que el Govern espanyol avança mes a mes i que posteriorment els municipis i diputacions han de tornar. Milions d’euros que 36 mesos després han obligat l’Estat a cobrir i perdonar les devolucions corresponents.

El Ministeri d’Hisenda ha informat els ajuntaments que «donat l’excepcional de la situació» d’una liquidació «globalment negativa» (no només per als 221 municipis de la província de Girona) s’habilitarà una dotació addicional per cobrir aquestes quantitats. Segons explica el document remès pel departament de María Jesús Montero, aquesta quantitat es transferirà a finals d’aquest any compensant aquesta diferència que els consistoris havien de tornar al Govern.

A la pràctica, l’acció de l’Executiu central (prevista ja als Pressupostos del 2022) és una manera de perdonar als ajuntaments uns diners que aquests li havien de lliurar després d’haver estat anticipats pel Govern. Aquest, a partir de les previsions econòmiques, cada mes envia als consistoris un avançament de la recaptació dels impostos que estan cedits a les entitats locals com una part de l’IVA, l’IRPF o de l’alcohol. Tot i això, les estimacions recaptatòries es van convertir en paper mullat a partir de la declaració de l’estat d’alarma.

En el cas dels ens gironins -ajuntaments i diputació-, també s’ha fet evident el desfasament entre les previsions i els ingressos consolidats, cosa que obligaria, en teoria, que els ajuntaments tornin la diferència al Govern amb el perjudici econòmic que pressuposen quantitats tan elevades a escala local. En global, pels 221 municipis gironins i la Diputació, 46.653.358 euros; més de 2.000 milions d’euros per a tot Espanya.

Els més afectats són, lògicament, els més grans, en comptar amb pressupostos més elevats, i, per tant, amb rebre més ingressos via tributària. El més perjudicat seria l’Ajuntament de Girona que hauria de pagar més de 3 milions d’euros; Figueres més d’1,9 i Blanes i Lloret amb 1,4 i 1,3 milions, respectivament. De fet, només cinc consistoris gironins no haurien de tornar ni un euro. Al seu torn, la Diputació, que destina principalment els seus recursos als consistoris, hauria de pagar fins a 21.668.219 euros.

És aquesta situació «excepcional» la que ha obligat el Ministeri d’Hisenda a prendre cartes a l’assumpte i repartir una dotació addicional perquè la liquidació «resulti financerament neutral per a totes aquelles entitats locals que han tingut una liquidació negativa». Aquesta compensació té, de moment, un primer import a la disposició addicional 84 dels Pressupostos Generals de l’Estat amb una partida de 731,9 milions, una quantitat que haurà de ser augmentada si es vol cobrir la totalitat.

Segons van explicar fonts del departament de María Jesús Montero, la quantitat exacta que es repartirà el 2022 encara està per decidir i fixen a l’octubre la data en què es tancarà l’acord definitiu. S’hi afegirà una partida extraordinària als comptes per a l’any 2023 amb què els ajuntaments vegin perdonats un deute que, en cas contrari, podria haver-se instal·lat a les arques locals com una seqüela de l’any de la pandèmia.