Les pitjors pors dels inversors es van confirmar entre divendres i dissabte, i l’efecte d’això s’ha deixat sentir a la sessió borsària d’aquest dilluns. Durant les primeres setmanes de l’estiu, els mercats van pujar davant l’expectativa que els bancs centrals afluixessin el ritme de pujada dels tipus d’interès per les mostres creixents de debilitat de l’economia. Però tant Jerome Powell, president de la Reserva Federal nord-americana, com Isabel Schnabel, membre influent del Comitè Executiu del Banc Central Europeu (BCE), van aprofitar les intervencions a la cimera de Jackson Hole de finals de la setmana passada per dissipar aquestes previsions.

El missatge va ser clar: combatre l’espiral inflacionista és la prioritat, encara que això provoqui «una mica de dolor» a les llars i a les empreses. No ha servit de res que Philip Lane, economista en cap del BCE, hagi llançat aquest dilluns un missatge més moderat, a l’apostar per apujar els tipus a «un ritme constant, que no sigui ni massa lent ni massa ràpid». L’Ibex 35, en conseqüència, ha caigut el 0,92%, fins als 7.989,6 punts, i, per tant, ha perdut la cota dels 8.000 per primera vegada des de mitjans de juliol i encadena nou jornades de baixada, la pitjor ratxa des del novembre del 2017.