El Govern de coalició reprèn el curs polític amb la mateixa exhibició de les diferències entre els socis, en aquest cas a causa de la responsabilitat de la patronal en la consecució d’un acord per aconseguir una pujada salarial general, que contribueixi a contenir la inflació. Mentre la part socialista està instal·lada en una confortable crida a l’entesa dels agents socials, la vicepresidenta segona, <strong>Yolanda Díaz</strong>, en ple impuls del «moviment ciutadà» amb què pretén presentar-se a les eleccions generals, s’ha posat clarament del costat dels representants dels sindicats.

La vicepresidenta segona del Govern ha assegurat que «els sindicats tenen raons per sortir al carrer contra la patronal» després que aquesta s’aixequés de la taula de negociació de convenis col·lectius. Alhora, la també ministra de Treball ha descartat que ella «recolzi cap manifestació» amb la seva presència, tot i que considera que és un dret que tenen els treballadors per exigir pujades salarials, un mesura que considera necessària en la situació actual.

Després que la setmana passada mostrés el seu «suport explícit a les mobilitzacions sindicals davant la patronal espanyola», Díaz ha mirat de rebaixar la contundència d’aquelles paraules sense arribar a desmarcar-se’n del tot: «No sortiré a manifestar-me, però crec que hi ha raons perquè els sindicats es mobilitzin, perquè des del 5 de maig que no avancem en una negociació». La vicepresidenta es referia a la taula en què els agents socials negociaven la pujada salarial que hauria d’incloure un nou Acord Estatal de Negociació Col·lectiva (AENC) per als tres anys vinents davant l’increment de la inflació.

«Jo he subscrit 14 grans acords socials. Podia haver-ho fet de part i no ho he fet, però en aquesta ocasió la patronal espanyola s’ha aixecat d’una taula dient que no vol revaloritzar els salaris», ha denunciat Díaz en una entrevista a la SER. Amb això ha reclamat al president de la CEOE, Antonio Garamendi, que sigui solidari amb el país i que busqui una entesa amb les centrals sindicals per poder apujar el salari dels treballadors.

Suport a la patronal

Sense arribar a desautoritzar-la i, sobretot, sense buscar l’enfrontament directe, el PSOE i els seus ministres s’han anat desmarcant de la postura de Díaz. La portaveu de l’Executiu, <strong>Isabel Rodríguez</strong>, en una entrevista amb EL PERIÓDICO ja va intentar treure ferro a aquest conflicte intern i va assegurar que «cadascú té una manera d’expressar-se, de matisar la seva posició.» Però el Govern, va afegir, «no pot fer res més que una crida als agents socials». «Fer confluir l’interès legítim dels treballadors demandant un millor salari i l’interès econòmic dels empresaris en un interès comú que doni resposta a la situació que vivim», va afegir.

A diferència de Díaz, la part socialista fuig de qualsevol retret a la CEOE. Una postura que aquest dilluns ha reforçat la ministra d’Hisenda i vicesecretària general del PSOE, <strong>María Jesús Montero</strong>, que ha dit que confia «en el sentit comú de la patronal, amb el president al capdavant.» Suport clar a Garamendi que ha arribat també del mateix PSOE. La portaveu, la ministra d’educació, <strong>Pilar Alegría</strong>, ha insistit en el suport a la negociació i l’acord entre els agents socials.

«Ells, a diferència del que ha fet el principal partit de l’oposició, han sabut estar al costat de la gent, ajudant, tancant files amb el Govern en aquests mesos tan complicats,» ha apuntat sobre sindicats i empresaris. Alegría ha remarcat la «responsabilitat» de tots dos i ha dit que mantindran el «respecte a la bona tasca dels agents socials», i deixa així sola Díaz en les crítiques a la patronal.

Apujar l’SMI

Sobre el salari mínim interprofessional, Díaz ha apuntat que aquest divendres reunirà la comissió d’experts per encarregar-los una proposta sobre la quantitat a què s’hauria d’apujar. El compromís del Govern és que el 2023 arribi al 60% del salari mitjà espanyol. La comissió d’experts ha d’ajudar a determinar quin és el salari mitjà que ha de servir de referència. D’acord als càlculs de l’any passat, l'SMI s’hauria de situar en 1.049 euros al mes el 2023; aquest càlcul s’ha d’actualitzar ara. En tot cas, Díaz interpreta aquests 1.049 euros com el «límit mínim» davant la creixent inflació. La ministra ha recordat que l'SMI es pot apujar sense necessitat d’acord amb la patronal, com ja es va fer l’última vegada, ja que és una potestat del Govern.

Montero, per la seva banda, ha expressat que tot el Govern (socialistes i morats) comparteixen l’objectiu electoral de portar l'SMI al 60% de l'SMI el 2023.

La CEOE censura l’actitud «poc constructiva» i «arrogant» de Díaz

La presa de partit de Yolanda Díaz a favor de les posicions sindicals a la taula de negociació, el suport a les mobilitzacions i l’assenyalament exprés al president de la CEOE, Antonio Garamendi, com a responsable de la ruptura del diàleg està provocant malestar en l’organització patronal. Garamendi no ha sortit al pas, almenys per ara, de les declaracions de la ministra, però sí que ho han fet dos vicepresidents de la CEOE. Aquest dilluns, el president de l’organització d’autònoms ATA i vicepresident de CEOE, Lorenzo Amor, ha acusat la vicepresidenta segona del Govern de tenir un discurs «molt poc constructiu»: «En lloc de buscar el diàleg, el consens i la pau social, torna a posar-se al capdavant de les mobilitzacions un membre del Govern. Ho ha dit clarament, que recolza les mobilitzacions contra els empresaris, contra la patronal. És molt poc constructiu», ha dit Amor en una entrevista a ‘La Hora de La 1’, recollida per Europa Press.

Amor acusa Díaz de «tirar la pedra i amagar la mà» i li ha recordat que ella «té capacitat per alleujar la càrrega i la pèrdua de poder adquisitiu que tenen els treballadors», amb una deflactació de l’IRPF o una baixada de les cotitzacions dels empleats. El president d’ATA ha lamentat que la ministra de Treball «utilitzi el llenguatge» contra els empresaris i «demonitzi els autònoms», i ha afegit que és «molt fàcil» parlar d’apujar els salaris d’acord a la inflació mentre que el Govern no adequa els contractes públics a l’IPC.

Divendres passat va ser el president de la Confederació Empresarial del País Valencià (CEV) i vicepresident de la CEOE, Salvador Navarro, que va criticar l’«arrogància» de la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i va censurar la «poca empatia cap a les empreses» en les seves manifestacions.

Avís de mobilitzacions

Des d’UGT, el secretari general del sindicat a Catalunya, Camil Ros, ha instat les empreses a reprendre les negociacions sobre un acord salarial que compti amb el suport de tots els agents implicats, i ha mantingut l’avís de mobilitzacions massives a partir de l’octubre si la patronal no deixa de banda el seu «enrocament». «La pujada de preus té un impacte més important en les famílies que en les empreses. No apujar els salaris pot suposar un fre a l’economia i al consum, per la qual cosa la millor manera de combatre aquesta baixada de l’activitat econòmica és aconseguir que els diners arribin a les famílies», ha recalcat Ros.