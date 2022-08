La pujada dels tipus beneficia 127.816 gironins amb plans de pensions

El Banc Central Europeu va augmentar a finals de juliol, i després d’onze anys sense fer-ho, els tipus d’interès. En concret, ho va fer en un 0,5, és a dir, el doble del que havien anunciat inicialment des de l’organisme presidit per Christine Lagarde. Així, es va convertir en la pujada més alta des de fa 20 anys.

Malgrat l’augment de la inflació en un 11,1% a Girona respecte l’estiu passat, els més de 125 mil gironins amb plans de pensions ara es veuran lleugerament beneficiats per aquest increment dels tipus. Segons Lluís Bigas, president de la delegació del Col·legi d’Economistes a Girona, «és una mesura per intentar frenar la inflació, que beneficia a qui té estalvis i perjudica a tothom qui té crèdit».

En aquest sentit, i segons dades del 2021 de l’Observatori Inverco, a les comarques gironines hi ha 127.846 persones amb plans de pensions que es veuran beneficiades.

Francisco Rodríguez, professor d’Economia i investigador de Funcas, apunta que l’increment és «una bona notícia pels estalviadors perquè en tots aquests anys hi ha hagut poques referències d’inversió». «La gent ha marxat a productes de més risc i aquí els criptoactius són un exemple clar», va afegir.

El patrimoni que els gironins acumulaven en plans de pensions individuals l’any 2021 és de gairebé 1.500 milions d’euros, essent així la catorzena província amb més patrimoni en aquest àmbit. Segons Inverco, el 16,2% de la població compta amb un pla individual, menys que la mitjana catalana, que es situa en un 17,4%, però més que l’espanyola, que indica que només un 15,8% de la població disposa d’un pla de pensions individual .

Pel que fa al patrimoni mitjà per compte partícep, a Girona se situa és de 12.411 euros. Per Bigas, «els plans de pensions són un producte condicionat a la fiscalitat». «Les aportacions són molt petites, per molt que pugi el tipus», va afegir.

De fet, tal com indica l’Observatori Inverco l’any passat va ser el període en el qual, per primera vegada, hi va haver més prestacions que aportacions en els plans de pensions. En aquest sentit, segons Inverco la reducció del límit màxim legal d’aportació experimentada pels plans de pensions «no va ajudar» a completar els plans de pensions de Treball per tal d’equiparar espanya al nivell de la resta de països de la OCDE. En aquests, els fons dels plans de pensions representen de mitjana el 63,5% del PIB, mentre que a Espanya el 10.6%-

Efecte en les rendibilitats

Però, com afectarà la pujada de tipus a la rendibilitat dels productes financers, siguin plans de pensions o d’una altra naturalesa? Rodríguez es va mostrar aquí ambivalent: «Va per barris perquè, d’una banda, hi haurà més oportunitats d’inversió i, de l’altra, encara hi ha molt de risc a les borses».

A més, recorda, amb un encariment de la vida disparat, l’augment de la rendibilitat dels productes d’estalvi provocat per la pujada de tipus no aconseguirà que, a curt termini, les famílies aconsegueixin batre la inflació. «Estem en tipus reals negatius per com d’elevada és la inflació», va dir. No obstant, sí que va preveure que hi pugui haver rendibilitats més interessants en uns 15 mesos. En qualsevol cas, l’expert considera que la pujada de tipus és un pas encertat. «S’ha guanyat en credibilitat», va opinar Rodríguez.