Imagin, el neobanc i plataforma de serveis digital de CaixaBank, ja té 4 milions d’usuaris. Són, segons anuncia l’empresa aquest dimarts per celebrar el segon any d’activitat del servei tal com està dissenyat avui dia, un 36% més que fa un any. I, de fet, la xifra creixia llavors un 20%. A la pràctica, això significa que la companyia ha guanyat uns 900.000 usuaris entre l’estiu de l’any passat i aquest, un volum que la manté al capdavant dels neobancs i ‘fintechs’ amb més quota de mercat.

