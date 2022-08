La inflació ha concedit un respir el mes d’agost. Aquest mes l’índex de preus de consum (IPC) ha anotat una variació mensual del 0,1%, per sota de les set dècimes que va pujar l’agost del 2021, la qual cosa ha permès relaxar la taxa d’inflació fins al 10,4%, quatre dècimes per sota de la dada del juliol, quan la pujada anual dels preus va arribar al 10,8%, la més elevada des del setembre de 1984. Segons la dada avançada de l’IPC de l’agost publicat aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el lleuger abaratiment dels carburants a l’agost respecte al mes de juliol ha compensat en part el persistent encariment de l’electricitat i dels aliments, i ha permès la primera inflexió de la inflació des de l’abril passat. Les dades avançades aquest dimarts per l’INE són provisionals fins al 13 de setembre, quan l’organisme publicarà l’estadística definitiva de l’IPC d’agost.

Si es descompten els preus més volàtils de l’energia i dels aliments no elaborats, l’anomenada inflació subjacent es va situar l’agost en el 6,4%, davant el 6,1% del juliol. La inflació va arribar al juliol al 10,8%, la seva taxa més elevada des del setembre de 1984, malgrat l’abaratiment de les gasolines. Electricitat, gas, aliments, turisme i unes rebaixes d’estiu més tímides que l’any passat van portar l’IPC del mes de juliol al seu nivell més alt des de 1984.