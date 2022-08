Les hipoteques creixen un 38% a les comarques gironines

El mes de maig es van registrar 976 hipoteques sobre habitatge a les comarques gironines segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Això, significava la xifra més alta des de l’agost de 2010, quan es van comptar 1.163 operacions. Durant el passat mes de juny, no es va marcar una xifra tan elevada ni tampoc el creixement interanual va ser tan pronunciat. Històricament, hi ha més transaccions durant el maig que no pas el juny, però les xifres constaten que les hipoteques continuen a l’alça.

Durant el juny d’aquest any es van fer un total de 755 operacions a les comarques gironines, el que significa un 38,2% més que el mateix mes de l’any passat, quan se’n van comptar 546. Aquesta és el millor registre en un mes de juny a Girona des de 2010. En aquella ocasió, es van fer un total de 1.285 transaccions. Aleshores es van comptar també 7.130 operacions durant el primer semestre. Enguany, no s’ha arribat a aquesta xifra, però és l’any que s’hi ha apropat més, ja que durant els sis primers mesos de 2022 els gironins van dur a terme 4.463 hipoteques. Aquest nombre és un 24,4% més elevat que en el mateix període de l’any passat, quan es van fer 3.586 operacions.

D’aquesta manera, Girona encapçala la llista de províncies catalanes amb un creixement més elevat amb aquesta pujada del 24,4% en el primer semestre de l’any, superant la mitjana d’arreu de Catalunya, que és del 19,1%. Lleida (+21,8%) i Barcelona (+19,2%) també superen aquesta mitjana. En canvi, Tarragona va registrar, entre maig i juny, 1.525 hipoteques, exactament les mateixes que durant el mateix període de l’any anterior.

Les comarques gironines també superen la mitjana espanyola d’aquest primer semestre de l’any. A Espanya, l’ascens és del 17%. En aquest cas, Girona també és una de les províncies estatals amb un creixement més alt si es comparen les xifres del juny d’aquest any amb les del mateix mes de 2021. La pujada a Girona és del 38,2% i només és superada per altres cinc províncies. La Rioja (+209,3%) i Sòria (130,2%) han vist com el creixement d’hipoteques sobre habitatge s’ha disparat d’un any a l’altre. Mentrestant, Guadalajara (+78,5%), Castelló (64,2%) i Valladolid (+53,2%) no tenen una pujada tan considerable com les dues primeres províncies, però també superen Girona, que seria la sisena d’aquest rànquing empatada amb Badajoz (+38,2%).

Més capital prestat

Han pujat les hipoteques per habitatge i també ho ha fet el capital prestat. Durant el juny es van repartir 114 milions d’euros, un 54% més que el juny de 2021. Això significa que cada gironí, de mitjana, va rebre un préstec d’uns 151.000 euros. Però si Girona és la província catalana on creixen més les operacions, no és igual pel que fa al capital prestat. En aquest cas és Barcelona la que lidera el rànquing repartint, de mitjana, un préstec de 176.000 euros pels habitants que van sol·licitar una hipoteca durant el mes de juny. La mitjana catalana està al voltant dels 169.000 euros i Girona està per sota, igual que Lleida (135.500) i Tarragona (107.000).

Això sí, amb el pas dels mesos també s’ha augmentat el capital prestat de mitjana. El juny de 2019, abans de l’esclat de la pandèmia, els gironins sol·licitants d’una hipoteca van rebre de mitjana uns 130.000 euros, mentre que el juny de l’any passat en van ser 135.000. Enguany, la xifra s’ha enfilat fins als 151.000 euros, també augmentat respecte al mes anterior, ja que el maig es van donar, de mitjana, uns 147.000 euros per cada sol·licitant. En aquesta ocasió, Girona està per sobre la mitjana espanyola, que el juny era d’uns 147.000 euros.