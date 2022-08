La companyia de lloguer d’automòbils Sixt ha anunciat que pagarà una bonificació especial entre la plantilla com a mecanisme d’ajuda per fer front a la inflació. En concret repartirà 15 milions d’euros entre tots els seus empleats. Després del semestre més fort en termes d’ingressos en la història de Sixt, amb un augment de gairebé el 60% respecte a l’any anterior, la companyia pagarà una bonificació de 1.700 euros a cadascun dels seus 8.000 empleats. Ja en els mesos de juny i octubre del 2021 el grup va pagar una bonificació especial pel gran esforç del seu equip humà durant la pandèmia.

La mesura anunciada per Alexander Sixt, coconseller delegat de la companyia, respon a la situació d’alça de preus i es configura com una alternativa a la consolidació de pujades de salaris en el marc de la negociació col·lectiva. A més, la perspectiva és que fins a final d’any Sixt ampliï l’equip amb més de 1.000 nous empleats.

Aquesta decisió ha sigut presa després d’una ronda de visites que ha realitzat el consell directiu de la companyia a diferents seus de la firma al món. La firma ha obert 70 noves oficines, i ha augmentat la flota en un 25% respecte al 2021 i invertit en tecnologia, però considera que és important mantenir el bon clima laboral. Segons les últimes dades, el mes de juny passat la inflació va arribar al 8,5% als països europeus, la més alta dels últims 40 anys, fet que està suposant una pujada desorbitada en els preus de l’energia i els aliments. Aquesta inflació pot erosionar la bona predisposició de la plantilla per a la feina. «Som molt conscients de la pressió afegida que senten els nostres empleats a causa de la inflació i la pujada del cost de l’energia. Aquest any tan satisfactori per a Sixt, només se’ns ocorre una mesura com aquesta, perquè també se li retorni a l’empleat una part i ajudi a alleujar aquesta pressió», va opinar Alexander Sixt en un comunicat.

Sixt té seu a Pullach, a prop de Munic, i centra la seva activitat en el lloguer de vehicles. Els productes es poden reservar a través d’una única aplicació i està present a més de 100 països de tot el món. El 2021 va arribar a un volum de negoci de 2.280 milions d’euros i un benefici consolidat abans d’impostos de 442,2 milions d’euros, malgrat la pandèmia de covid el 2020. Cotitza a la borsa de Frankfurt des del 1986.