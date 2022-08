Banyoles acull des d'aquest dimecres i fins diumenge el campionat europeu Dragon Boat amb 1.200 participants i 765 atletes de deu països. Els organitzadors calculen que l'esdeveniment tindrà un impacte econòmic d'uns 800.000 euros a les comarques gironines entre els allotjaments, la restauració, el comerç i les activitats que hi faran els seus assistents. El president de l'Associació Espanyola de Dragon Boat, Miquel Juncà, espera que marqui un «abans i un després pel que fa a la popularització d'aquest esport a Banyoles i al país». Juncà també celebra que finalment hi hagi pogut participar una representació d'Ucraïna, el país on s'havia de fer el campionat inicialment.

A banda de les competicions, el campionat també comptarà amb una activitat per a empreses. En solidaritat amb Ucraïna, l'organització destinarà una part de les participacions obtingudes a l'associació local de suport a aquest país: Visca Ucraïna. D'altra banda, durant l'esdeveniment hi haurà una competició d'equips formats només per dones que han estat afectades per càncer de mama, les BCS (Best Cancer Survivors). En el marc del DBanyoles'22, se celebrarà el dissabte 3 i el diumenge 4 de setembre la Fira del Drac al Parc de la Draga i on conviuran, entre altres, expositors artesanals, comercials, foodtrucks i actuacions musicals entre d'altres.