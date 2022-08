La intervenció d’emergència del mercat elèctric anunciada aquest dilluns per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es produirà en dos temps. La intenció de Brussel·les és presentar en qüestió de «setmanes» un mecanisme que permeti alleujar els problemes causats pel «xantatge energètic» del Kremlin i l’impacte de les interrupcions de subministrament als preus del gas i l’electricitat. En una segona fase, que arribarà a principis del 2023, la idea és introduir una reforma estructural del mercat de l’electricitat per modificar un sistema de fixació de preus que no funciona.

«Ara veiem que com a resultat dels desorbitats preus del gas els hem de desacoblar (els preus del gas i l’electricitat). I una segona cosa és que ens hem d’assegurar que en el cas de les energies renovables, que es produeixen a un cost molt més barat, també es faci en benefici dels consumidors», explicava aquest dilluns Von der Leyen en un fòrum sobre transformació celebrat a Berlín, que torna a dominar l’agenda europea i centrarà una reunió extraordinària de ministres d’energia convocada per al 9 de setembre per la presidència txeca de la UE per intentar posar fre als elevats preus.

Tot i que Praga espera comptar per a aquest dia amb algun esborrany sobre la taula, des de l’Executiu comunitari no han confirmat si la proposta estarà a punt per llavors i s’han limitat a assenyalar que examinen «diferents possibles models» i que presentaran el que millor s’adapti a la situació que afronta la UE. «Tothom reconeix la gravetat i la urgència de la situació, però són àrees en què els Estats membres tenen competències fortes i és important escoltar-los», es va limitar a assenyalar el portaveu de l’Executiu comunitari, Eric Mamer, que no va donar pistes i va explicar que estudiaran possibilitats i presentaran propostes.

«Necessitem tenir en compte dos elements. D’una banda, la gravetat de la situació i les conseqüències per als consumidors i la indústria. D’altra banda, cal una proposta que s’ajusti a la complexitat del nostre mercat energètic, i en particular de l’electricitat, així que és important prendre’s el temps necessari perquè les nostres propostes responguin a aquestes dues dinàmiques», va afegir el portaveu que va reiterar que presentaran proposta tan aviat com puguin.

Fins ara la Comissió Europea, i molts Estats membres, s’havien resistit a avançar cap a la fixació d’un límit en el preu de l’energia ni reformar el sistema de fixació de preus del mercat elèctric, cosa que els països del sud, com Espanya, Itàlia i Portugal, van començar a reclamar fa un any.