La vicepresidenta segona del Govern, <strong>Yolanda Díaz</strong>, ha intentat rebaixar el to amb la CEOE després de dies de retrets per haver abandonat la negociació amb els sindicats per apujar els salaris. Després de la falta de suport per part de l’ala socialista de l’Executiu, la també ministra de Treball ha disminuït les seves crítiques a la patronal i, entre alguns afalacs, li ha demanat que torni a asseure’s a la taula «pel bé del nostre país». Tot i així, ha reivindicat, una vegada més, que els sindicats tenen raó en les seves exigències.

