Els mitjans de pagament estan en plena transformació i la mostra més evident s’està donant en l’impuls dels pagaments digitals. Visa Token Service ha informat que ha emès el seu token número 4.000 milions. El token és el mitjà de pagament que emula la targeta de crèdit de l’usuari en els seus pagaments. Un exemple és la replicació de la targeta en el cas del pagament amb mòbil, o els sistemes de doble autentificació. Visa assegura que aquesta tokenització permet protegir i fer més segures les transaccions digitals. Aquesta xifra implica superar el nombre de targetes de pagament Visa en circulació a nivell mundial. El nombre de tokens Visa s’ha duplicat en un any.

«La tokenització és un concepte simple, però poderós, en què Visa va ser pionera: ocultar les dades de pagament sensibles per anticipar-se als defraudadors i fer que els pagaments digitals siguin més segurs», ha assenyalat Eduardo Prieto, Director General de Visa a Espanya. «L’augment d’emissors, adquirents, comerços i consumidors que realitzen transaccions amb tokens de Visa, posa en relleu que el futur dels diners és digital, i els diners digitals han de construir-se sobre la base de la confiança de tots els actors».

El volum del comerç electrònic ha crescut més del 50% des de l’inici de la pandèmia. Però amb l’auge de les compres ‘online’, estan augmentant les expectatives dels consumidors i la demanda de transaccions senzilles i segures. Davant aquest context, Visa Token Service substitueix els números de targeta de Visa de 16 dígits per un token digital o identificador que només Visa pot desbloquejar, cosa que ajuda a protegir la informació del compte davant els defraudadors.

Un estudi de Visa ha demostrat que, en més de 8.600 emissors i 800.000 comerços, els tokens de Visa han ajudat a reduir un 28% les taxes de frau i a incrementar un 3% les taxes d’aprovació, augmentant les vendes per als comerços i estalviant diners en despeses relacionades amb el frau.

L’autenticació 2.0 –el futur de la protecció del consumidor– està garantida per tokens i eines com el Cloud Token Framework (CTF) de Visa, que està dissenyat per millorar la seguretat i augmentar les taxes d’aprovació de les transaccions sense targeta en múltiples experiències de pagament i dispositius.

El procediment

Visa i Mastercard, entre d’altres, actuen com a proveïdors d’aquests tokens o codis puntuals d’autentificació d’operacions i els proporcionen a les plataformes de pagament mòbil o de comerç electrònic perquè puguin utilitzar-los en les transaccions en lloc de les dades de la targeta del client. Així, quan un usuari introdueix les dades de la seva targeta en un moneder virtual com ara Google Pay i Apple Pay, aquestes plataformes sol·liciten el token a un d’aquests proveïdors, que primer ha de demanar al banc del client la verificació de les dades. Quan les dades són verificades generen el codi i l’envien al dispositiu de l’usuari. Una vegada creat aquest número únic, queda vinculat al dispositiu del client de manera irreversible i irreemplaçable. El mòbil pot ser utilitzat per als pagaments o una transacció telemàtica autoritzada. D’aquesta manera, cada vegada que la persona realitzi un pagament la plataforma podrà autoritzar l’operació tan sols compartint aquest codi, sense necessitat d’exposar les dades reals.