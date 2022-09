La vaga dels tripulants de cabina de Ryanair ha comportat aquest dijous 44 retards a l'aeroport del Prat fins a les 7 de la tarda. En concret, hi ha hagut 18 demores en les sortides i 26 en les arribades, segons ha informat USO, un dels sindicats convocants de l'aturada. A Girona, la protesta dels tripulants de cabina de la companyia irlandesa ha provocat el retard de 8 arribades i 4 sortides. Al conjunt de l'Estat, el nombre de retards s'ha elevat fins als 232, però en tota la jornada no hi ha hagut cap cancel·lació a cap dels aeroports on opera la companyia. Aquest dijous la vaga de Ryanair ha coincidit amb la d'Iberia Express, que no opera a Catalunya. Hi ha hagut 2 retards per aquesta aturada i 6 cancel·lacions.

Per la seva banda, la direcció de Ryanair ha afirmat que els 3.000 vols diaris que ofereix a l'Estat no s'han vist afectats per les «petites vagues de tripulants de cabina, amb prou feines secundades» dels sindicats USO i SITCPLA aquesta setmana. És l'onzena setmana de vagues, i Ryanair afirma que mentre aquestes aturades «sense èxit» continuen, CCOO, el sindicat majoritari entre els tripulants de cabina a l'Estat, «continua amb les negociacions» amb la companyia, «que estan oferint millors termes i condicions per a la majoria dels tripulants de cabina espanyols de la línia aèria».