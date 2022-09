Rècord negatiu de l’Ibex. El selectiu que recull les 35 empreses cotitzades espanyoles més grans va tancar ahir la seva onzena sessió consecutiva a la baixa, fet que marca la seva pitjor ratxa des de la seva creació el gener del 1992. L’índex, així, va baixar un 1,17%%, fins als 7.886,1 punts, de manera que s’acosta als mínims anuals que va marcar el març passat després de la invasió d’Ucraïna per Rússia (7.644,6 al març). El temor dels inversors que les pujades accelerades de tipus d’interès per part dels bancs centrals provoquin una recessió ha portat l’Ibex a perdre un 7,3% des del passat 16 de maig, de manera que des de començament d’any ja ha baixat un 9,4%.

Les pujades borsàries de començament de l’estiu (onze jornades consecutives a l’alça de l’Ibex a la primera meitat d’agost) es van començar a dissipar a mitjans de mes. Els inversors van començar llavors a témer que no es compliria la seva expectativa que les autoritats monetàries aixequessin el peu de l’accelerador en l’encariment del preu dels diners pel risc d’aturada de l’economia.

Jerome Powell, president de la Reserva Federal nord-americana, i Isabel Schnabel, influent membre del comitè executiu del Banc Central Europeu (BCE), van aprofitar les seves intervencions a la cimera de Jackson Hole de finals de la setmana passada per confirmar aquests temors. El missatge va ser clar: combatre l’espiral inflacionista és la prioritat, encara que això provoqui «una mica de dolor» a llars i empreses.

Els preus no donen treva als bancs centrals. Segons es va conèixer ahir, l’IPC de la zona de l’euro va pujar al 9,1% a l’agost des del 8,9% de juliol, de manera que els últims deu mesos ha marcat nou màxims històrics. Cada vegada està més lluny de l’objectiu del BCE que se situï al 2% a mig termini, cosa que pressiona el banc central de l’euro per apujar tipus de forma agressiva la setmana que ve. És també el missatge que, per als Estats Units, van reiterar ahir els presidents de les Reserves Federals de Nova York i Richmond, John Williams i Thomas Barkin.

De més a menys

En una sessió que va anar de més a menys, la borsa espanyola va caure en línia amb la britànica (1,05%), la francesa (1,37%), l’alemanya (0,97%) i la italiana (1 ,22%). Els índexs de Wall Street també van cotitzar amb caigudes i apunten al pitjor agost des del 2015. La caiguda del petroli (2,56% en el cas del Brent de referència a Europa, fins a fregar els 96 dòlars) no ha alleujat els temors a la inflació.