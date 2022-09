El Cremallera de Núria ha estat reconegut amb el guardó d'Establiment Històric que lliura la Cambra de Comerç de Girona pels seus 91 anys de vida i la seva contribució i valor en el teixit empresarial de les comarques gironines. El lliurament s'ha fet aquest dijous a l'estació de la Vall de Núria durant els actes de celebració de la festivitat de Sant Gil, patró dels pastors. Entre les autoritats, s'ha comptat amb la presència del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró i la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Marta Subirà. També s'ha inaugurat l'exposició 'Queralbs i Núria, una història compartida en imatges', amb fotografies històriques inèdites.

Els guardons 'Establiments Històrics' de la Cambra premien, des de fa més de quatre dècades, la consolidació al llarg dels anys de comerços, indústries i empreses de serveis de la demarcació amb una trajectòria de més de cinquanta anys. El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha destacat que el Cremallera «és un ferrocarril pioner que ben aviat es va convertir en un referent entre els de muntanya d'arreu d'Europa i també un símbol del país que sintetitza molt bé l'esperit de Catalunya: anar sempre més enllà». «Aquest guardó», ha afegit, «és una bona manera de preservar i impulsar la riquesa i varietat d'establiments antics de les comarques gironines».

En el moment de recollir el guardó, la presidenta de FGC, Marta Subirà, ha agraït el reconeixement a «una trajectòria d'èxit» i també a «totes les persones que formen part de Ferrocarrils i que han contribuït durant aquests anys a l'èxit del Cremallera». Subirà també ha destacat el compromís de Ferrocarrils i del Cremallera amb la Vall i amb tota la comarca, «un compromís que està molt lligat al desenvolupament turístic, a donar a conèixer aquest territori, els seus valors i tradicions, però també a tot el que és l'excursionisme, el fet de gaudir i el respecte de la natura», ha dit.

Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, ha volgut fer valdre que «paraules com risc, persistència, esforç, visió de futur o innovació abunden entre les històries de les empreses i establiments» gironins. I ha afegit que el tren Cremallera compleix tots aquests atributs. «És un exemple de l'esperit emprenedor dels catalans i de la seva capacitat de vèncer obstacles i culminar els projectes més complicats», ha afirmat.

Durant els actes de la festivitat de Sant Gil, on s'ha comptat amb la presència de polítics i representants de diferents institucions, també s'ha inaugurat l'exposició 'Queralbs i Núria, una història compartida en imatges', una mostra de fotografies inèdites centrada en la relació entre el municipi i Núria posant el focus en els trets característics del territori com són les cases i el paisatge, els pastors o els pelegrinatges. L'exposició també ret un homenatge al fotògraf Nicolau Coma, nascut a Ribes de Freser el 1876 i testimoni de primera mà dels inicis de la fotografia a Núria i la Vall de Ribes als inicis del segle XX.

D'altra banda, s'ha presentat un nou circuit temàtic per descobrir i fotografiar els racons més emblemàtics a l'entorn del Santuari i el llac de Núria. L'estació ha adequat i senyalitzat la ruta, també en suport web i app, perquè les persones que visitin l'estació puguin seguir la ruta tot descobrint el patrimoni històric i cultural de la Vall.

El Cremallera de Núria, més de 90 anys d'història

El 22 de març del 1931 es va inaugurar el Cremallera de Núria, un ferrocarril amb unes característiques tècniques excepcionals que ben aviat es va convertir en un referent entre els ferrocarrils de muntanya d'arreu d'Europa. L'augment de peregrins que visitaven el Santuari de Núria i el creixement dels esports d'hivern havien fet palesa la necessitat de disposar d'un mitjà de transport per arribar a la Vall de Núria, fins llavors només accessible a peu.

Ferrocarrils en va assumir la gestió l'any 1986, fet que va propiciar un ampli procés de modernització, l'arribada de nou material mòbil i la modernització de les instal·lacions. Es van posar en servei quatre nous automotors, es van modernitzar les locomotores i els cotxes de viatgers, es van construir els tallers i es van substituir les vies. Anys després es va construir la nova cotxera de Ribes-Enllaç, es va remodelar l'estació de Queralbs, va entrar en servei el nou túnel del Roc del Dui i es van adquirir nous automotors.

Entre les actuacions més recents a la línia del Cremallera, destaquen la renovació i adequació de les estacions de Queralbs i Ribes-Vila i l'adquisició d'una nova locomotora híbrida, dos cotxes de viatgers i dos remolcs intermedis, així com la renovació de part de les vies i la substitució de catenàries i instal·lacions elèctriques més antigues. El cremallera és un mitjà sostenible que no produeix emissions de CO₂ a l'atmosfera, ja que el seu consum elèctric prové d'energia solar. Aquest aspecte, juntament amb el projecte d'instal·lació d'un sistema d'energia geotèrmica com a font energètica dels edificis que formen el complex de Vall de Núria, fan que es preservi l'entorn i el medi ambient de la vall.

Patró dels pastors

Sant Gil és el patró dels pastors del Pirineu i l'iniciador de la devoció, al segle VIII, a l'actual Patrona de la Diòcesi, la Mare de Déu de Núria. És per això que els pastors celebren la seva festa al Santuari de Núria. Durant la diada, ofereixen a la Verge productes del seu bestiar, com ara llana, llet o mantega. L'acte litúrgic ha estat presidit per l'arquebisbe Joan-Enric Vives, bisbe d'Urgell i Copríncep d'Andorra.