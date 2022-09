El preu del lloguer d’habitatges s’ha disparat en l’últim any arreu d’Espanya. En concret, el passat mes de juliol el cost per metre quadrat a l’Estat es va situar, de mitjana, en els 11,21 euros, augmentant un 7,4% respecte al mateix mes de 2021 segons l’últim informa de la plataforma Fotocasa. Tanmateix, aquesta pujada es queda curta si es compara amb la de Girona, que ha estat del 20,3%, sent la província espanyola amb un ascens més gran en els últims dotze mesos -empatada en aquest rànquing amb Huelva-.

En concret, el preu del metre quadrat a les comarques gironines es va situar als 11,30 euros el juliol, augmentant també un 2,1% el cost respecte al juny d’aquest mateix any. En aquest cas, la província de Girona és la novena del rànquing estatal amb un preu per metre quadrat més elevat. Lluny encara de les tres primeres d’aquesta llista: Barcelona (15,77), Guipúscoa (15,52) i Madrid (15,39). Tot i així, aquestes tres províncies han pujat molt menys en preu, a diferència de Girona.

En canvi, només hi ha una província que tingui uns preus de lloguer inferiors als de fa un any. És el cas de Guadalajara, que ha baixat un 0,4% de preu respecte al juliol de 2021 i el cost per metre quadrat s’ha situat en els 7,43 euros. Les tres províncies amb un cost per metre quadrat més baix són Ourense, Zamora i Badajoz, que no superen els sis euros.

Per altra banda, aquest informe de Fotocasa també detalla que Girona és la cinquena ciutat espanyola amb un creixement més elevat en l’últim any (+18,3%), i el preu per metre quadrat se situa en els 11,38 euros. La ciutat que ha crescut més en els últims dotze mesos ha estat Alacant (+26,4%), tot i que el preu per metre quadrat està per sota del de Girona (10,26 euros el metre quadrat).