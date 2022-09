Les xifres d’ocupació en els establiments extrahotelers gironins es van disparar durant el mes de juliol, fins al punt que càmpings, apartaments turístics i allotjaments rurals van superar els nivells del juliol de 2019, l’estiu abans de l’arribada de la pandèmia. Entre aquests tres tipus d’establiments es va arribar a 525.166 visitants, la majoria, establerts en càmpings situats a la Costa Brava, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) sobre l’enquesta d’ocupació en allotjaments turístics extrahotelers. Això, significa un augment del 37% respecte al juliol de 2019, quan van arribar 383.500 turistes als establiments extrahotelers de les comarques gironines. Aquesta pujada encara és més gran, del 42%, si es compara amb el juliol de l’any passat.

Per altra banda, les pernoctacions també van créixer un 18% respecte al juliol de fa tres anys, fins a arribar als 3,1 milions. Una pujada que encara és més considerable, del 74%, si es compara amb el mateix mes de 2021. Això, en contraposició en les pernoctacions hoteleres, que segons també les dades de l’INE no van superar les xifres del juliol de 2019 i van ser un 4% inferiors. Sí que van superar els nombres de fa tres anys els visitants en els hotels. En concret, ho van fer un 7%.

El públic estranger ha tornat en massa aquest estiu, i aquesta és la principal causa per la qual s’han superat els nivells d’abans de l’escalat de la Covid-19. Els estius de 2020 i 2021 el visitant de fora d’Espanya que pernoctava als establiments extrahotelers gironins va baixar considerablement a conseqüència de les restriccions derivades de la pandèmia. Això va derivar a una arribada més forta del turisme nacional, que aquest estiu ha baixat una mica en nombre de visitants en comparació amb l’any passat (-15%). Tanmateix, aquest descens ha estat compensat per l’arribada en massa del turisme estranger, que ha crescut un 45% respecte al juliol de 2021 i un 38% respecte al mateix mes de 2019. En aquest cas, també hi ha diferència amb els hotels, ja que aquests van augmentar més en nombre de visitants nacionals (+14%) respecte a ara fa tres anys, que no en estrangers (+2%).

Gran afluència als càmpings

Si es desglossa pels diferents establiments extrahotelers, els càmpings gironins són els que tenen un nombre més elevat de visitants i pernoctacions. Durant el mes de juliol, les pernoctacions van créixer un 8’7% respecte al mateix mes de l’any 2019, l’estiu abans de l’arribada de la Covid-19, i la xifra es va situar en els 2,1 milions. Aquesta pujada encara és més alta si es compara amb els nombres de l’any passat, quan encara hi havia restriccions derivades de la pandèmia, i el turista estranger va caure de forma dràstica. En concret, respecte al juliol de 2021 l’augment és del 57%. Els visitants en els càmpings gironins també pugen un 21% respecte al juliol de 2019, situant la xifra en 346.779, mentre que el creixement respecte a l’any passat és del 29%.

Tot i així, la dinàmica no és igual en tots els càmpings gironins. Torroella de Montgrí és el punt turístic on més afluència de visitants hi va haver durant el juliol en aquests establiments, amb un total de 42.424. Aquesta zona va experimentar una forta pujada en públic estranger respecte a l’any passat (+76%) en contraposició al descens del visitant nacional (-48%). Tanmateix, no en tots els punts turístics ha estat així, ja que a Blanes, per exemple, el públic estatal cau un 14%, però, en canvi, les pernoctacions dels mateixos és un 8% més elevada que l’any passat. A Sant Pere Pescador és tot el contrari, perquè els visitants nacionals pugen lleugerament (+3%), però les pernoctacions dels turistes espanyols baixen un 16%.

Pel que fa al turista de fora del país, puja en nombre visitants i pernoctacions en els càmpings respecte al juliol de l’any passat en els cinc punts turístics gironins analitzats per aquesta enquesta de l’INE. On puja més és a Castell-Platja d’Aro -un 205% els visitants i un 197% les pernoctacions-. Entre turistes espanyols i estrangers, la zona que augmenta més quant a visitants és Castelló d’Empúries, amb un creixement del 35% i situant la xifra en un total de 23.921 visitants el juliol d’aquest any.

Els altres establiments

Els apartaments turístics van seguir una dinàmica similar als càmpings durant el juliol, ja que també van superar les xifres de fa tres anys. Pel que fa a les pernoctacions se’n van fer 883.459, un 58%, més que el 2019. L’increment encara és més gran, del 113%, si es compara amb el juliol de l’any passat. Per altra banda, la xifra de visitants el 2021 i el 2019 va ser molt semblants, mentre que aquest any s’ha arribat als 155.890, amb un augment que supera el 100% respecta al juliol de 2021 i 2019.

En canvi, hi ha una diferència de patró si s’observa amb detall les estadístiques dels allotjaments rurals. Aquests, han perdut, mínimament, turistes comparat amb l’any passat. Tanmateix, han guanyat en pernoctacions. Així, el nombre de turistes en els establiments rurals es va situar en 22.497 el juliol, un 8,5% menys que el 2021 i un 1,5% menys que el 2019. Mentrestant, les pernoctacions han crescut un 4,5% si es compara amb els nombres de l’any passat, i un 1,5% respecte a fa tres anys.