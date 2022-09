La Comissió Europea ja no amaga la preocupació per la situació del mercat energètic europeu i l’escalada de preus. Una situació a la qual Brussel·les respondrà amb una nova bateria de propostes que la presidenta Ursula von der Leyen detallarà, segons va anunciar, durant el debat sobre l’estat de la unió, el proper 14 de setembre a Estrasburg. Sobre la taula, topalls de preus per als que produeixen electricitat a partir d’altres fonts diferents del gas, com les renovables o l’energia nuclear, i mesures per reduir la demanda d’electricitat.