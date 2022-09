El dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat es va elevar fins als 20.196 milions d’euros el 2019, un 8,5% del PIB, segons les estimacions realitzades pel Departament d’Economia i Hisenda en un estudi assessorat per experts. Aquest percentatge és mig punt més gran que la mitjana des del 1986, element que demostra segons el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, la situació d’«evident injustícia crònica, que cal recordar i denunciar». La dada és «una estimació», segons destaquen els autors de l’estudi, ja que des del 2016 l’Estat no ha remès a les comunitats autònomes cap informació concreta sobre l’evolució de les balances fiscals. Giró va instar ahir el PSC a pressionar perquè el Ministeri d’Hisenda publiqui les balances fiscals i «que no sacrifiqui la transparència per la possible crispació que pot generar aquesta informació». «L’autogovern es basa a disposar dels recursos que es generen al territori i la situació actual és el procediment més greu de control polític», va dir.

Segons els càlculs de la Generalitat, Catalunya va aportar a l’Estat el 19,6% dels seus ingressos totals, mentre que va rebre el 13,4% de la despesa efectuada al conjunt de l’Estat. L’estudi compara les dades amb les del 2016 i estima el que correspon a un 26% de la despesa que no es coneix. El que fan els autors de l’estudi és suposar que la despesa va ser similar el 2019 a la del 2016. També eludeix l’estudi el que va passar el 2020 i el 2021, perquè es tracta d’anys atípics per la pandèmia del coronavirus. Els resultats «són coherents», segons els autors de l’anàlisi, amb l’evolució de les dades dels darrers anys i confirmen la cronificació del dèficit de la balança fiscal catalana. La balança fiscal mostra la diferència entre la despesa que el sector públic estatal realitza en un territori i el volum d’ingressos que obté d’aquest, i amb els quals finança el conjunt de la despesa pública. Hi ha dèficit fiscal quan els ingressos obtinguts en un territori superen les despeses que s’hi destinen. Segons Giró, cal contextualitzar aquest estudi amb el dèficit de la inversió pública acumulat en infraestructures. A més, Catalunya va acabar l’any passat, va assegurar el conseller, com a penúltima autonomia en inversió de l’Estat i segona en recaptació fiscal per càpita. El dèficit calculat equival al pressupost de Sanitat, Educació i Recursos Socials del Govern cada any. Per a Giró, el càlcul de la balança fiscal és fonamental com a eina de negociació.