Els embassaments de les conques internes de Catalunya estan aquest divendres al 38,45% de la seva capacitat i acullen 266,98 hectòmetres cúbics d’aigua, uns dos hectòmetres menys que a principis d’aquesta setmana, malgrat les últimes pluges. Segons les dades actualitzades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) sobre la situació dels pantans, el de Siurana és el que està més sec, al 9% de la seva capacitat, quan fa un any per aquestes dates estava al 40,5%.

L’embassament de Darnius-Badella està al 34% (41,5% fa un any); el pantà de Sau, al 34,77% (65,4% l’any passat5); el de Susqueda, al 45% (82,4% fa un any) i el de la Baells, al 35,6% (74,3% fa un any). Una mica millor estan els embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), que en el seu conjunt estan al 41,7% de la seva capacitat, mentre que fa un any estaven al 63,7%. L’embassament de Camarasa està al 49,2% de la seva capacitat –al 62% fa un any–; el d’Oliana, al 35% –41% l’any passat– i Riba-roja al 91,9%, pràcticament igual que el setembre de l’any passat. El pantà de la CHE que està en pitjor situació és el de Rialb, un dels més grans, que avui dia està a només un 4,9% de la seva capacitat, quan a l’inici de setembre del 2021 estava al 44,4%. Actualment, un total de 279 municipis tenen restriccions d’ús de l’aigua industrial, agrícola i d’oci al decretar-se l’estat d’alerta per sequera.