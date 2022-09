Males dades d’ocupació a l’agost, com sol ser habitual a Espanya després del final de la campanya d’estiu. Tot i que la pèrdua d’ocupats ha sigut nodrida, així com l’augment dels aturats a les llistes del SEPE, les dades són menys dolentes que en els anys previs a la covid. Prova que el mercat laboral, contra vent i marea i malgrat el so dels tambors d’eros que ressonen entre les empreses, continua resistint-se a deixar-se arrossegar pels efectes d’una inflació que no dona treva.

Espanya va perdre a l’agost un total de 189.963 afiliats a la Seguretat Social, arrossegat pels acomiadaments en educació, construcció i comerç. En són molts, sí, però menys que en períodes de menors adversitats, com el 2019, quan se’n van perdre 212.984; o el 2018, quan se’n van perdre 202.996. Per bé i per mal, el mercat laboral recupera els vicis i virtuts propis de la vella normalitat. I l’extinció massiva de contractes després de la campanya estival n’és un. Mateix guió amb les dades de l’atur, que va créixer en 40.428 persones –un increment lleugerament per sota del registrat el 2019–, i tanca amb 2,9 milions d’aturats. L’ocupació inicia així a l’agost el seu particular procés d’hibernació, tot i que ho fa encara sobre la simbòlica cota dels 20 milions d’ocupats. A partir d’ara venen mesos complicats per a l’ocupació, en els quals els números vermells seran els més freqüents fins al petit parèntesi que obriran les contractacions nadalenques. Queda la incògnita si aquesta resiliència que fins ara ha mostrat li permetrà tancar l’exercici per sobre dels 20 milions d’afiliats a la Seguretat Social.