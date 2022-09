L'atur a les comarques gironines ha tornat a pujar durant el mes d'agost, sumant 1.188 persones més sense feina (un 3,83%) que el mes de juliol. El nombre d'aturats a la demarcació és de 32.201 persones, la gran majoria d'elles (22.571) provenen del sector serveis. De fet, dels 1.188 aturats nous de l'agost, 1.062 són d'aquest sector. Malgrat tot, la comparativa amb l'any anterior té un resultat positiu, ja que hi ha un 9,75% menys de persones aturades que just ara fa un any. Pel que fa a la contractació, a la demarcació de Girona s'han signat 22.195 documents, un 30,72% menys que el mes passat i un 4,98% menys que ara fa un any. Del total de contractes, més de la meitat són temporals (11.824) davant dels 10.371 indefinits.