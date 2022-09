La gasolina ha pujat per primera vegada en tot l’estiu fins a registrar un preu mitjà de 1,594 euros el litre -aplicant el descompte de 20 cèntims del Govern-, mentre que el gasoil ha encadenat el segon augment i se situa en 1,682 euros.

Segons les dades difoses ahir pel Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE), que recull el preu mitjà registrat a més d’11.400 estacions de servei espanyoles entre el 23 i el 29 d’agost, el preu dels dos carburants segueix per sota de la barrera dels 2 euros el litre fins i tot sense la bonificació pública.

Amb aquests valors, el cost de la gasolina ha augmentat un 0,5% en els últims set dies, coincidint amb l’operació especial de trànsit pel retorn de les vacances estivals, mentre que el gasoil és un 4% més car que fa una setmana. Tot i aquesta pujada, la gasolina es manté en nivells similars als registrats la setmana de l’11 d’abril, abans de Setmana Santa, mentre que el gasoil es paga al mateix preu que a mitjans del mes de maig.

Tots dos carburants també se situen per sota dels preus registrats durant el març, quan el Govern, arran dels màxims que se superaven setmana rere setmana, es va veure obligat a establir la bonificació de 20 cèntims per litre per a tots els consumidors, que estarà vigent fins a finals d’any.

Tot i això, l’escalada que pateixen els dos carburants des que va començar el 2022, situació que s’ha vist agreujada després de la invasió russa d’Ucraïna, ha provocat que el preu de la benzina hagi augmentat prop d’un 8 % des de la primera setmana de gener, davant el 25% que s’ha encarit el gasoil. Amb els preus actuals, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres amb benzina costa prop de 88 euros, davant dels 93 euros que es paguen si s’utilitza gasoil.