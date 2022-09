La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha demanat aquest divendres al Govern que es «replantegi» la seva posició sobre l’ampliació de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Sánchez ha insistit que l’ampliació de l’aeròdrom «és un bon projecte» que tindria un impacte positiu en l’economia catalana i ha instat la Generalitat a «aclarir-se» i resoldre les seves diferències internes.

La ministra ha afirmat que «la societat civil i el sector econòmic català» també recolzen l’ampliació, per la qual cosa ha instat el Govern a «tornar a parlar» del projecte.

En aquest sentit, fa unes setmanes, Foment del Treball va apressar l’Executiu espanyol i la Generalitat a recuperar el consens institucional per tirar endavant l’ampliació i va anunciar que organitzarà, junt amb l’IESE, un gran acte internacional per reivindicar aquest objectiu el 21 de novembre a Barcelona.

«Hauríem de poder tornar a parlar. El que passa és que la Generalitat ha d’aclarir-se i dir si ha resolt les diferències internes que en aquell moment es van mostrar molt evidents i que sembla que no s’han solucionat», ha apuntat la ministra.

Pel que fa a les diferències sobre el projecte en el si del Govern central, Sánchez ha assegurat que hi ha consens per tirar endavant el projecte mantenint l’equilibri entre l’ampliació i modernització de la infraestructura i el respecte al medi ambient.

Sobre les xifres del dèficit fiscal que va anunciar ahir la Generalitat, que calcula que el 2019 va pujar fins als 20.196 milions, la ministra ha defensat l’actuació de l’actual Govern per pal·liar la situació.

«En els últims vuit mesos, Catalunya ha rebut un 7% més d’entregues a compte que el 2021. Amb el Govern de Pedro Sánchez, Catalunya ha rebut un 42% més de recursos que en els últims cinc anys del PP», ha apuntat la ministra.

«Estem fent els deures per pal·liar aquestes xifres que en altres moments generaven aquest dèficit fiscal. Des que governem, estem fent tot el possible per revertir aquesta situació», ha afegit.