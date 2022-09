La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va xifrar en aproximadament 190 milions d’euros l’estalvi del qual es beneficiarà «el conjunt de les famílies i el conjunt de les empreses» durant l’últim trimestre de l’any amb la rebaixa de l’IVA del gas, del 21% al 5%, anunciada pel president del Govern, Pedro Sánchez, per entrar en vigor a partir d’octubre, fins al desembre. Sánchez va deixar la porta oberta a estendre la mesura més enllà del desembre per afavorir una reducció de la factura durant els mesos de fred, quan resulta imprescindible posar la calefacció. Va ser el mateix Sánchez qui va sorprendre amb l’anunci de la rebaixa fiscal ahir a primera hora, en una entrevista amb la Cadena Ser. Va sorprendre perquè el dia anterior, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños havia rebutjat aquesta mateixa proposta, defensada pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «Anuncio que el Govern plantejarà una baixada del 21 al 5 per cent de l’IVA del gas», va dir Sánchez ahir.

Estalvi d’entre 5 i 19 euros El president va recordar que el Govern ja ha rebaixat els impostos sobre l’electricitat en «un 80%» (a través de l’IVA, l’impost especial i el que grava la producció) i va considerar «raonable» estendre ara les retallades fiscals al gas, davant l’arribada del fred. Quan encara no es coneixen els darrers detalls d’aquesta rebaixa fiscal, les organitzacions de consumidors, en càlculs preliminars, calculen que l’estalvi en la factura mensual del gas pot oscil·lar entre els 5 i els 19 euros. En particular, l’associació de consumidors Facua ha calculat un estalvi mitjà d’entre cinc i nou euros al mes. Segons Facua, un usuari amb un consum mensual de 400 quilowatts hora (kWh) i acollit a la tarifa regulada TUR1 (fins a 5.000 kWh de consum anual, típicament per cuinar i l’aigua calenta), paga actualment 35,92 euros al mes i passarà a pagar 31,17 euros (4,75 euros d’estalvi). Per a un perfil de consum de 800 kWh al mes a la TUR 2 (entre 5.000 i 15.000 kWh anuals, cosa que implica habitualment que també té la calefacció a gas), la factura passaria de 67,76 a 58,80 euros (8,96 euros d’estalvi). Una altra organització, l’OCU, ha estimat un estalvi mitjà d’entre 8 i 10 euros a la TUR i de 19 euros al mercat liberalitzat. Així, i si s’estén la mesura un any sencer, un consumidor mitjà del mercat regulat tindria una rebaixa anual de 103 euros (passant de 789 a 677 euros en l’exercici), mentre que un consumidor tipus del mercat liberalitzat tindria un estalvi de 227 euros anuals (passant de 1.719 a 1.492 euros). «Aquest Govern continuarà acompanyant les famílies espanyoles amb mesures oportunes en el moment oportú», va dir Montero en unes declaracions a la premsa a Mèrida. «En aquests mesos en què el gas seguirà estant en nivells elevats el Govern d’Espanya acompanyarà amb una mesura fiscal selectiva com és la baixada d’aquest IVA perquè les famílies i les empreses s’estalviïn uns 190 milions d’euros que deixarà de recaptar l’Estat i tornarà el conjunt de les famílies i el conjunt de les empreses», va asseverar. La ministra d’Hisenda va destacar que l’impacte recaptatori d’aquesta mesura, al voltant dels 200 milions, serà en tot cas molt inferior al d’haver rebaixat també al 5% l’IVA sobre el rebut elèctric. L’IVA de la llum va baixar del 21% al 10% el juny del 2021 abans de tornar a baixar al 5% el juny del 2022. Montero va xifrar en 10.000 milions l’impacte de la rebaixa de l’IVA de la llum fins al mes de desembre. El sector espera més Des del sector, les empreses de la indústria gasista celebren l’anunci de la rebaixa de l’IVA al 5% almenys fins a finals d’any, però només ho veuen com un primer pas i demanen retallar altres impostos de la seva factura. Les associacions empresarials que agrupen tot el sector del gas (els grups de xarxes de transport i de distribució i també les comercialitzadores) i els grans consumidors industrials han denunciat la discriminació patida pels clients de gas en relació amb els consumidors d’electricitat, que fa més d’un any que es beneficien de retallades en diversos dels impostos inclosos en el rebut de llum (l’IVA, l’impost a la producció i en l’impost especial de l’energia). «El sector està satisfet del fet que finalment el Govern hagi pres en consideració la nostra reclamació de rebaixar l’IVA. No tenia cap sentit que no es donés un tractament simètric i equitatiu respecte altres consums energètics. Ara el Govern hauria de fer un pas més i rebaixar l’impost especial d’hidrocarburs» de la factura del gas, van reclamar ahir des de la patronal Sedigás, que agrupa les grans companyies de tota la cadena de valor del sector del gas.