El consum es va mantenir fort al juliol tot i la pujada de preus

Els espanyols van augmentar la despesa en la cistella de la compra un 11,8% al juliol respecte del mateix mes de l’any passat, segons les últimes dades publicades per NielsenIQ. Aquest increment de la despesa es va deure fonamentalment a l’alça dels preus, que la consultora quantifica en el 9,8%. Aquestes dades apunten que es va produir una alça del volum de compra de l’1,8% malgrat la inflació, en bona part per la campanya turística i l’increment de clients. Però aquesta alça es va produir en begudes, no en alimentació en general. La marca de distribució continua sent «l’opció preferida dels consumidors», segons Nielsen, per fer front a la inflació, sobretot en alimentació, on el pes d’aquest tipus de marques ja arriba al 48,8% després d’un increment de 2,4 punts respecte el juliol del 2021.

Les dades que va comunicar Nielsen dimarts estan marcades per la inflació més elevada dels últims 38 anys, un 10,8% al juliol, 6 dècimes per sobre de la del juny. El context inflacionari no ha canviat en el darrer mes. La inflació va concedir un respir al mes d’agost amb una variació de l’IPC del 0,1% mensual, per sota de les cinc dècimes que va pujar l’agost del 2021, cosa que ha permès relaxar la taxa d’inflació fins al 10,4%, quatre dècimes per sota de la dada de juliol. Les vendes totals de béns de consum en les cistelles de compra espanyoles el mes de juliol del 2022 van arribar als 5.889 milions d’euros, fet que suposa un increment de l’11,8%. L’alimentació i les begudes van ser els segments que van registrar el desemborsament més gran dels espanyols amb un creixement del 12,5% i del 12,3%, respectivament, de les vendes en valor el juliol del 2022, respecte el mateix període de l’any anterior. Els experts de Nielsen destaquen que el comportament d’aquestes dues categories va ser diferent, i si en el cas de l’alimentació la demanda es va contreure en un 0,1%, amb una pujada del preu mitjà del 12,6%, el caràcter estacional de les begudes va afavorir que resistissin, amb el volum en positiu, un 6,4%, gràcies principalment a les begudes refrescants, les aigües i les begudes alcohòliques. El creixement del preu mitjà en aquesta secció va ser més mesurat i es va situar en el 5,5%. Les categories més «estiuenques» que tradicionalment veuen impulsades les vendes en aquest període i especialment amb les onades de calor han tingut comportaments molt positius fins i tot en volum. Entre les més consumides se situen els gelats, amb un increment en volum del 13,7%; les begudes refrescants, que van créixer un 10,8%; les aigües, un 9,8% o l’orxata, que va incrementar les vendes en volum un 8%. Es dóna la circumstància que a finals de juliol es va donar un altre fenomen «acaparador», descriu Nielsen, que va afectar la venda de gel. En aquest producte l’augment de la demanda va ser del 27%, davant d’una pujada de la despesa del 32,8%. Bon moment de la drogueria Pel que fa a drogueria i perfumeria, la facturació va pujar un 9,1% gràcies a un comportament en preus similar al d’alimentació, amb un creixement del 12,1% i un volum que en aquest cas sí que es va contreure un -2,6% fortament influenciat per la tendència de la drogueria i neteja. En productes per a maquillatge, es va registrar un increment del 15,8%; el tractament facial va registrar un augment de les vendes en volum del 8,1%; i les fragàncies es van apuntar una alça en el consum del 7,8%. La marca de distribució segueix forta en quota de mercat i així, el juliol del 2022 va arribar a un 40,6% de quota de mercat, creixent 1,8 punts percentuals davant el mateix mes del 2021. Com ha passat en els últims mesos, aquest creixement és més destacat en el sector de l’alimentació, on registra un avanç de 2,4 punts percentuals, situant-se en una quota de mercat del 48,8% davant el 51,2% de la marca de fabricant. I és que els espanyols a l’hora d’estalviar segueixen optant per les marques de distribució, amb una pujada a la despesa del 16,8% i un augment en el volum del 2,7%, davant del 8,5% d’increment de la despesa a les marques de fabricant, que van registrar una contracció de la demanda del 0,9%. D’aquesta manera, les dades donen una pujada del preu mitjà més gran a les marques de distribució (13,8%) respecte la de les marques de fabricant (7,6%).