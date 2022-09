Els Mossos d’Esquadra han desmantellat un grup de presumptes lladres violents i especialitzats en rellotges de luxe, que han sigut molt actius aquest estiu a la ciutat de Barcelona. Així ho ha anunciat la policia catalana en un comunicat aquest dissabte, en el qual els atribueix robatoris d’objectes per valor de 145.000 euros. Segons especifiquen des dels Mossos, els detinguts actuaven amb violència per sostreure el posterior botí i operaven principalment als restaurants i discoteques del Front Marítim i del Port Olímpic de la capital catalana. Els acusats van ser atrapats in fraganti pels agents quan acabaven de cometre un atracament.

Dos grups dels Mossos especialitzats en multireincidència i delinqüència urbana van efectuar el 24 d’agost la detenció de tres homes d’entre 35 i 42 anys com a presumptes autors de quatre delictes de robatori amb violència, dos delictes de lesions lleus i un altre de pertinença a grup criminal. Una vegada detinguts els presumptes autors, els agents van inspeccionar diversos apartaments relacionats amb ells i hi van trobar uns quants rellotges, més de 10.000 euros en efectiu i roba feta servir durant els robatoris. També «substàncies estupefaents», sense que els Mossos especifiquin el tipus ni la quantitat de droga, però per la qual un dels detinguts està denunciat per delictes contra la salut pública.

El procediment dels presumptes lladres detectat pels agents de la policia catalana era sempre semblant. Un dels presumptes autors s’ubicava amb un vehicle a la zona, per primer vigilar i detectar possibles víctimes, i per després del robatori fugir amb el mateix vehicle ràpidament. Amb l’ajuda d’altres integrants de la banda, feien tasques de vigilància i detecció d’una possible víctima. I una vegada la detectaven entraven en acció dos membres més. Un feia una pregunta o demanava un cigarret a la víctima per despistar-la i atraure la seva atenció, mentre l’altre l’assaltava violentament per sostreure-li el rellotge. En tot moment els detinguts estaven connectats per telèfon mòbil o auriculars per comunicar-se i mirar d’evadir la presència policial, segons detallen els Mossos en el seu comunicat.

A més del robatori amb violència després del qual la policia catalana va detenir els acusats, se’ls atribueixen tres furts més a la zona del Port. El primer rellotge que van sostreure estava valorat en 70.000 euros i va ser en un pàrquing mentre el turista que el portava anava a la recerca del seu vehicle. El segon valia 15.000 euros i l’hi van prendre a una altra víctima d’una estrebada mentre la distreien ballant amb ella. I el tercer es va valorar en 60.000 euros i el van obtenir també d’una estrebada mentre el portador caminava per la zona del Port Olímpic; segons la versió oferta pels Mossos d’Esquadra en el seu comunicat.

Amb l’objectiu de detenir els autors de robatoris violents de rellotges que actuen a Barcelona, la Regió Policial Metropolitana de Barcelona va posar en marxa a finals del mes de maig un grup especialitzat en les investigacions d’aquesta mena de fets delictius, batejat com a ‘Grup Titani’.