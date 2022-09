Un estudi estableix que les dones prenen decisions salarials més justes que els homes

Si es vol un salari més just, hi ha més possibilitats que s’obtingui si el cap és una dona, segons ha establert un nou estudi. D’aquesta forma, quan se’ls encomana la tasca de decidir amb quina quantitat remunerar els empleats per una tasca determinada, els gerents opten per deixar-se més per a ells que les seves homòlogues femenines, segons les conclusions d’investigadors de l’Institut Tecnològic de Karlsruhe.

«Diversos estudis observen que les dones prenen decisions més desinteressades i morals que els homes», va assenyalar la investigadora d’economia política i autora de l’informe, Nora Szech. «No obstant, ens va sorprendre com n’era de dràstica la discrepància en aquest cas», va detallar la investigadora L’estudi va descobrir que tant els gerents com les gerents aprofitaven les oportunitats per enriquir-se pagant salaris més baixos, quan les circumstàncies ho permetien. Tot i això, en general, les dones eren menys propenses a «ser egoistes» que els homes i, en general, donaven un 13% més que els gerents de mitjana, ha revelat l’estudi. Comportament més «sòlid» «Els gerents reaccionen amb més força als plans d’incentius que les gerents. Les gerents mostren un comportament més consistent que sembla ser més sòlid davant de l’oportunitat de ser egoista», segons l’estudi. Les troballes sorgeixen en un moment en què els països europeus ajusten les quotes de diversitat a les juntes directives i totes les economies més grans de la regió introdueixen algun tipus de mandat per garantir que les dones ocupin almenys un terç dels llocs al directori. Les polítiques no només apunten a la desigualtat dins de les empreses, sinó que també busquen millorar l’exercici.