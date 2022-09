França augmentarà els intercanvis energètics amb Espanya i Alemanya

França aposta per la «solidaritat europea», a més de la sobrietat i garantir la producció, per fer front a la urgència energètica. El Govern francès va anunciar ahir que augmentarà els intercanvis de gas i electricitat amb Espanya i Alemanya aquest hivern per afrontar conjuntament el tancament de l’aixeta del gas rus. Va ser un dels principals anuncis del Consell de Defensa -un format de reunió en petit comitè utilitzat originalment per a temes de terrorisme i defensa- celebrat ahir a l’Elisi per examinar la crisi actual, accentuada després que el preu de l’electricitat superés la setmana passada els 1.000 euros per megawatt/hora i Gazprom suspengués el subministrament del gas a la francesa Engie.

«La clau per superar aquest hivern és la mobilització general», va declarar la ministra de la Transició Energètica, Agnès Pannier-Runacher, després d’aquesta reunió presidida per Emmanuel Macron. «El subministrament de gas rus (a França) no està tallat, però es troba en els nivells més baixos», va reconèixer la responsable d’aquesta cartera decisiva. També es va referir a la situació dels reactors nuclears francesos, la meitat dels quals actualment no funcionen «per corrosió o manteniment»: «EDF (grup estatal) s’ha compromès que tornin a funcionar tots a l’hivern». L’executiu francès també confia a reduir la demanda d’energia a través de mesures de sobrietat voluntària, com els plans que les empreses han de desenvolupar al llarg del mes de setembre i que s’examinaran a principis d’octubre. «L’èxit del pla de sobrietat permetrà evitar mesures més coercitives», va prometre Pannier-Runacher. Tot i les declaracions vehements de Macron sobre «el final de l’abundància», poques mesures ha anunciat el Govern en matèria d’estalvi energètic. Almenys fins ara. Aquestes declaracions es produeixen després de la pressió exercida pel Govern espanyol i l’alemany perquè França accepti tornar a impulsar el gasoducte a través dels Pirineus, conegut com a MidCat. Però Pannier-Runacher no va esmentar en cap moment aquesta infraestructura. Tot i que unes declaracions de dimarts del ministre d’Economia, Bruno Le Maire, van fer creure que l’executiu gal podia flexibilitzar la seva oposició a aquest projecte, el país veí es manté ferm en la negativa. «La construcció d’aquesta infraestructura permanent i a llarg termini no és adequada», van afirmar fonts del Govern francès.