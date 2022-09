El Govern vol que les empleades de la llar cobrin atur des de gener

La reforma del sistema de drets i cotitzacions de les treballadores de la llar serà aprovada en Consell de Ministres dimarts que ve i entrarà plenament en vigor a partir de l’1 de gener de 2023. Els ministeris de Treball i de Seguretat Social estan resolent els últims serrells d’un canvi normatiu que pretén equiparar en gran mesura les empleades d’aquest sistema especial amb els assalariats del règim general i complir així l’última sentència de la justícia europea que critica el seu enquadrament actual.

Actualment hi ha 373.121 treballadores de la llar donades d’alta a la Seguretat Social i que es beneficiaran de la reforma. El secretari d’Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, va anunciar ahir que la norma anirà al Consell de Ministres de dimarts. Altres fonts van detallar algunes de les línies principals de la reforma.

El Govern mou fitxa per donar compliment a un compromís que ja apareixia al seu programa electoral, però que ha hagut d’accelerar tenint en compte la decisió judicial del TJUE en què indicava que Espanya vulnerava els drets de les treballadores de la llar en limitar sense justificació raonable el seu accés a prestacions d’atur o subsidis, entre d’altres. I serà el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de dimecres que ve el que reculli, excepte canvi inesperat d’última hora, la lletra petita de la reforma.

Aquesta implicarà que les treballadores de la llar i els seus ocupadors hauran d’augmentar els diners que destinen a la Seguretat Social per sufragar aquests nous drets, encara que des de l’executiu ultimen un paquet de bonificacions per esmorteir aquesta aportació més gran. En el cas dels ocupadors, a menor renda de les famílies, més gran serà la bonificació disponible. El secretari d’Estat de Seguretat Social, Borja Suárez, va rebutjar respondre ahir quant hauran de pagar de més les famílies per sufragar -amb el suport de la bonificació- aquests nous drets.

Jurídicament, la novetat principal que incorporarà la norma serà l’eliminació de l’acomiadament per desistiment. És a dir, les famílies no podran acomiadar unilateralment i sense justificació l’empleada de la llar, una pràctica recurrent fins ara i que genera una clara desprotecció de les treballadores, ja que amb un preavís mínim es poden veure al carrer i sense dret a indemnització ni prestació per desocupació.

A partir de la seva plena entrada en vigor, l’ocupador sempre haurà de justificar l’acomiadament, com passa amb qualsevol treballador assalariat del règim general. I un cessament no justificat serà recurrible davant dels tribunals i implicarà un pagament indemnitzatori per a l’acomiadada. Quan encara falta la lletra petita que reculli el BOE, la norma dissenyada des dels despatxos del Ministeri de Treball aspira a que totes les empleades de la llar acomiadades tinguin accés a una indemnització, ja sigui per acomiadament objectiu o improcedent. No correspondria en cas de cessament disciplinari, igual que passa amb els assalariats del règim general.

Després de la nova legislació, les treballadores de la llar podran accedir a la prestació d’atur sempre que hagin cotitzat prèviament per a aquesta, cosa que a curt termini no serà possible perquè fins ara era impossible cotitzar. També poden accedir al subsidi de més grans de 52 anys o a les indemnitzacions costejades pel fons públic Fogasa en cas que l’ocupador es declari insolvent.