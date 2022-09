Les empreses tecnològiques van créixer un 22% a Girona l’any 2020

Durant l’any 2020 es van constituir 244 empreses que porten a terme activitats intensives en coneixement i tecnologia segons l’informe d’Activitat emprenedora i serveis de suport a l’emprenedoria a la demarcació de Girona, que ha elaborat l’Observatori de l’Emprenedoria, impulsat per la Diputació de Girona. Això significa que es van crear un 22% més de companyies que el 2019 i, de fet, Girona, és l’única província de Catalunya que experimenta un creixement en el percentatge de companyies constituïdes intensives en coneixement. Ho fa 1,9 punts respecte a l’any anterior (2019), mentre que les altres tres províncies catalanes també pugen en termes internanuals, però ho fan amb menys força que en anys anteriors.

L’Alt Empordà és la comarca gironina que més va créixer en empreses tecnològiques entre 2019 i 2020. Ho va fer un 24,4%, lluny de la pujada interanual que lidera la comarca del Solsonès (+58,3%) arreu de Catalunya, seguida pel Moianès (50%) i el Pallars Jussà (+46,2%). El Gironès és la segona comarca gironina amb un creixement més elevat (+22,5%), seguida per la Garrotxa (+21,4%), que puja per sobre els 20 punts. Després se situarien la Selva (+19,9%), la Cerdanya (+19,1%), el Baix Empordà (18%) i el Ripollès (13,6%). Mentrestant, el Pla de l’Estany és la tercera per la cua del rànquing amb millor creixement. La seva pujada és del 5,9%, i per darrere només té el Priorat (+5,3%) i l’Alta Ribagorça, que es manté amb el mateix nombre que 2019.

L’impacte de la Covid-19

El març de 2020, la Covid-19 va capgirar els plans de moltes companyies gironines. A més, també va modificar les idees de tots aquells emprenedors que volien crear una empresa, que s’ho van passar dues vegades a l’hora d’endinsar-se en un projecte veient el panorama general que va provocar la pandèmia. És per això, que el 2020 es van crear un 19,1% menys d’empreses que l’any 2019. En concret, se’n van constituir 1.157, i a les comarques gironines la baixada va ser més alta que la mitjana catalana, que va ser del 17,2%.

La gran majoria de les empreses constituïdes fa dos anys, la gran majoria, un 79,7% pertanyen al sector de serveis. Dins aquest grup, el comerç a l’engròs i al detall, les reparacions de vehicles de motor i motociclistes, les activitats immobiliàries i les activitats professionals, científiques i tècniques representen gairebé la meitat de les empreses que es van formar l’any 2020 per part dels nous emprenedors.

Per altra banda, si la formació de noves companyies va baixar respecte al 2019, el pes del treball autònom va augmentar a les comarques gironines. El 2020, ja representava més de la meitat (52,5%) de les formes jurídiques de societats a Girona. Segueix el treball per compte propi, les societats mercantils, que representen un 35,5% del total. Tenen un pes menor, l’economia social i solidària (7,6 %) i la resta de formes jurídiques (4,3 %,), que inclouen les comunitats de béns i els organismes autònoms.