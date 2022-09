Seat planteja un ERTO parcial fins al desembre per falta de semiconductors

Seat ha plantejat als sindicats un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) fins al desembre a la planta de Martorell al·legant problemes de subministrament de xips semiconductors. Així els ho va traslladar en la reunió mantinguda ahir a la tarda, en què la direcció va transmetre a les centrals la necessitat de suspendre un torn de nit, el de la línia 2 (d’un total de 3 línies), cosa que afectaria directament 850 treballadors al dia, sobre una plantilla a la fàbrica que frega els 11.000 efectius.

Tot i això, depenent de l’evolució dels subministraments, l’empresa es guarda la carta de poder cancel·lar jornades de producció en qualsevol de les línies de fabricació de la fàbrica de Martorell. Fonts sindicals van manifestar la preocupació de la plantilla per l’«alta incertesa» del que és el quart ERTO en l’últim any i no descarten que la factoria hagi d’aturar-se sencera en moments puntuals, ni que després de Nadal hagin de negociar un nou ERTO.

L’expedient, que encara s’ha de negociar i inscriure davant del Departament de Treball, entraria en vigor a mitjans de setembre i s’allargaria fins al 23 de desembre, a les portes de les vacances de Nadal. Fonts de l’empresa es comprometen a que l’afectació de la suspensió sigui voluntària i ofereixen a les centrals negociar-ne les condicions, afirmant que esperen arribar a un acord.