Unió de Pagesos denuncia que els cellers paguen «preus baixos» pel raïm

Unió de Pagesos (UP) ha denunciat els «baixos» preus que els cellers paguen pel raïm i pel vi en aquesta campanya, que se situen al voltant dels 0,38 euros per quilo. El sindicat considera que no hi ha motius de mercat que justifiquin aquests preus, ja que la sequera i les altes temperatures d’aquest estiu, que han fet avançar la collita, la reduiran entre un 30% i un 40% respecte la mitjana d’un any normal. A més, han explicat que hi ha manca d’estocs. Dimecres, des de Falset, també van apuntar que la reducció de la collita pot arribar al 50% en algunes zones. Per això, no descarten demanar un ajut d’Estat per aquestes explotacions.

UP també ha lamentat que els pagesos han patit un increment d’un 30% de mitjana dels costos de producció, sobretot pel que fa al gasoil per a la maquinària agrícola (superior al 70%), els fertilitzants (del 50%) i els productes fitosanitaris. El sindicat alerta que mentre que els costos de producció del raïm de les varietats destinades al cava estan entre els 0,40 euros/quilogram, en el cas del macabeu i xarel·lo, i els 0,46 euros/quilogram en el cas del parellada, els cellers paguen el preu a 0,38 de mitjana. Tot i la tendència a l’alça respecte el preu dels dos anys passats –de 0,29 i 0,31 euros/quilogram, segons dades del Departament d’Acció Climàtica- el preu en origen actual encara està per sota dels costos de producció. Per aquesta raó, els pagesos reclamen que els preus haurien d’estar, com a mínim, a 0,50 per tal que poguessin cobrar per sobre dels costos. Pagament a 30 dies Per tot plegat, el sindicat demana a tots els operadors del sector a Catalunya que treballin per diferenciar el seu producte i que es tinguin en compte els increments dels costos de producció, així com la davallada de la producció, i que apostin per la singularitat de la seva producció. També recorda l’obligació de formalitzar contractes per escrit de compravenda de raïm amb l’establiment de qualitats, preus i condicions concretes, i l’obligació dels cellers de pagar el raïm als viticultors a 30 dies segons l’actual Llei de morositat. Així mateix, des d’UP asseguren que continuaran denunciant durant aquesta verema els possibles abusos en l’àmbit de la Llei de la Cadena Alimentària. A més, també exigeixen al Departament que compleixi amb les seves competències pel que fa als contractes, ja que molts s’han signat per sota dels costos de producció. En aquest sentit, considera que l’Administració hauria de portar algunes empreses vitivinícoles davant de Competència arran de la possibilitat que es produeixin conductes tàcites.