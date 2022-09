Cada vegada queden menys vaques lleteres

El ritme de sacrifici de vaques lleteres a Espanya no deixa de créixer. És un fet preocupant que 50.000 caps de bestiar s’hagin sacrificat en l’últim any i mig, cosa que s’explica perquè al ramader lleter li surt més rendible vendre la seva carn que mantenir-la produint llet amb uns costos disparats, encara que es posi en risc l’abastament de lactis. Com assenyalen des del sector, aquesta mesura «genera liquiditat i dóna menjar a la resta que produeixen més llet».

Aquest procés s’ha incrementat amb el pas dels mesos i està afectant aquestes vaques més velles que són les que produeixen menys llet però la carn de les quals sí que està guanyant valor en la restauració. Els últims informes ja reflecteixen la situació, fins al punt que la producció de llet a Espanya va començar a baixar al març, quan es va anotar un -1,4% anual, i al juny aquesta reculada va ser del -2,7%. En relació a l’enquesta de sacrifici de bestiar, també el darrer dossier ofert pel Govern recull que el nombre de bovins (de carn i de llet) enviats a l’escorxador va pujar un 10,1% interanual al maig (últim mes disponible) i un 7,15% a l’acumulat de gener a maig. Com és lògic, aquest fet ha fet que el cens de vaques de munyida ja estigui per sota dels 800.000 caps i amb una producció de llet en ritme descendent. De fet, es preveu que a la tardor hi hagi problemes de subministrament de llet nacional en un país ja deficitari d’aquest aliment per si mateix.