El Govern de Pedro Sánchez va anunciar aquest dijous la rebaixa de l’IVA per als consumidors de gas, de manera que es varia del 21% al 5%. Aquesta mesura podria generar expectatives positives entre aquells que consumeixen grans quantitats de gas, com la indústria de ceràmica de Castelló, que en un any i mig ha passat de pagar 20 euros per megawatt/hora a pagar-ne 300.

En el cas de companyies com Azuliber, que es dediquen a la producció d’argila atomitzada per al sector rajoler, van anunciar aquesta setmana que no aguantaven la incertesa regulatòria que envolta les plantes de cogeneració. Aquesta situació es dona des que es va aprovar el límit del gas per a l’electricitat, per la qual cosa les retribucions que percebien aquestes plantes eren molt inferiors als preus del gas, que sobrepassaven els 300 euros, cosa que donava lloc a les empreses a tenir pèrdues. La conseqüència era el cessament de la seva activitat i un erto per a 117 empleats.

Des de fa mesos que s’adverteix d’aquesta situació. La patronal ceràmica (Ascer), alcaldes de municipis que concentren aquesta indústria, el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el mateix president de Pamesa, Fernando Roig, van remetre cartes al Ministeri de Transició Ecològica –responsable de la política energètica– per exigir una solució ràpida i efectiva a aquest problema. Sense obtenir-ne cap resposta.

L’anunci de Sánchez «tindrà un escàs impacte en el pla empresarial ja que l’IVA és un impost que es compensa», va explicar el secretari general de la patronal ceràmica (Ascer).

La raó rau en el fet que els fabricants han de pagar cada vegada més diners per l’IVA del gas, però després aquests diners es tornen, ja que aquest concepte l’assumeix el consumidor del producte acabat. Cosa que significa que no té cap efecte en el compte de resultats d’unes empreses que ja estan aplicant expedients de regulació temporal d’ocupació (erto) per les pèrdues que generen els seus costos energètics. El sector continua tenint els mateixos problemes per garantir el seu futur davant aquest panorama tan advers, i continua a l’espera que les administracions prenguin mesures d’alleujament.

Ascer va recordar que la rebaixa de l’IVA per al gas natural, «és una cosa que havíem inclòs dins de la nostra bateria de propostes i que ja s’havia aplicat un marc similar en el cas de l’electricitat», però que no formava part del nucli dur de reivindicacions, entre les quals s’incloïa l’eliminació de l’impost d’hidrocarburs, la reducció dels peatges de gas o una intervenció temporal dels preus energètics. Les gasolines tenen des de fa mesos el descompte de 20 cèntims, però no s’han aplicat actuacions similars en el gas.

Per la seva banda, l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, va exposar aquest divendres a Itàlia la preocupació que viu aquest sector, la producció del qual es concentra a la província de Castelló, davant una crisi energètica caracteritzada pel continu encariment dels preus del gas i l’electricitat.

Durant la trobada, celebrada en el marc de l’assemblea general de la Ruta Europea de la Ceràmica, juntament amb el president de la patronal rajolera italiana (Confindustria Ceramina), Giovanni Savorani, i la presidenta del Fòrum de la Ceràmica del Parlament Europeu, Elisabetta Gualmini, es van posar en comú les problemàtiques que travessa aquest sector tant a Itàlia com a Espanya davant l’encariment dels costos, aprofitar sinergies i fer un front comú a Brussel·les. L’alcaldessa va assenyalar que mantindrà pròximament una trobada amb representants del sector ceràmic de Castelló per abordar el complicat dilema actual.