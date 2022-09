El Grup Pacha ha informat aquest divendres que està "explorant la possibilitat d'incorporar un nou soci" per fer front al procés d'expansió, amb els nous projectes que té previstos a Mallorca, Londres, Dubai i Miami, segons han indicat des del seu gabinet de comunicació. Aquestes fonts van matisar així la notícia publicada per El Confidencial, on s'assegurava que tot aquest grup d'oci estava a la venda per un total de 500 milions d'euros.

"El grup només busca un nou soci que l'acompanyi en aquesta fase de creixement", han remarcat aquestes fonts. D'aquesta manera, van voler desmentir la possible venda de tot el conglomerat de negocis, pertanyent al grup d'inversió internacional Trilantic des del 2017, després de comprar-lo al fundador de la marca, Ricardo Urgell. Creixement internacional Segons va publicar El Confidencial, el fons de capital risc, dirigit per Javier Bañón i Javier Olascoaga, exsoci de Lehman Brothers, hauria encarregat als bancs Rothschild i Moelis la recerca d'"un nou soci que financi l'expansió internacional de la reconeguda marca espanyola" . Cal destacar que, tal com recollia la mateixa font, fa només nou mesos que Trilantic va rebre un total de 18 milions d'euros a les arques de l'Estat espanyol per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus. Segons apunta també L'Independent, Pacha Ibiza és el "vaixell insígnia" de la marca, que complirà mig segle l'any que ve. Ricardo Urgell el va fundar el 1973 i el 2017 el va vendre amb la resta d'actius del grup a Trilantic, tot i que va mantenir el 10% per a l'empresa familiar. En aquests moments, a més de la mítica discoteca de Vila, el Grup Pacha compta a l'illa d'Eivissa amb un hotel a la mateixa Avinguda 8 d'Agost, el Destino Resort a Cap Martinet, el club cabaret Lío, així com diversos restaurants i botigues de roba, mentre que a Formentera explota l'hotel Casa Pacha. La companyia també va adquirir a la menor de les Pitiüses l'any passat la discoteca Tipic des Pujols, que va obrir el 1971 i que està tancada des de l'any 2019, encara que el nou establiment encara no ha obert les portes i està pendent de reforma. A més, el grup inversor explota sengles discoteques amb la marca Pacha a Barcelona i Muní, així com un Destino Resort i un club Lío a Mikonos.